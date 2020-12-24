Українська
$ 28,46
34,62
  1. Последние новости Украины

Зеленский тепло поздравил украинцев с Рождеством: видео

24 декабря, 18:06

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Мы держим дистанцию, но не отворачиваемся друг от друга, говорит украинский лидер

Президент Владимир Зеленский поздравил сограждан, христиан западного обряда, с Рождеством Христовым.

Реклама

Видео поздравления опубликовала пресс-служба главы государства.

"Я сердечно поздравляю граждан Украины и миллионы людей во всем мире, которые отмечают в эти дни величественный праздник Рождества Христова. Всех, кто соберется сегодня в кругу родных и дорогих людей, чтобы провести сочельник и встретить первую звезду на вечернем небе", - говорится в сообщении.

По его словам, рождение в Вифлееме Сына Божьего подарило людям надежду на спасение, а также веру в то, что добро и милосердие обязательно победят. Пусть они наполнят наши сердца, особенно теперь – когда завершается год, полный тяжелых испытаний.

"Мы держим дистанцию, но не отворачиваемся друг от друга. Носим маски, но хотим видеть улыбки на лице наших родителей, наших любимых, наших детей, нашей Украины", - говорит украинский лидер.

В тренде
Подарки или оливье с шампанским: во сколько обойдется празднование Нового года
Оливье на Новый год
Реклама

Он пожелал украинцам, чтобы с Рождеством в каждую семью пришло согласие, в каждый дом – достаток, а на украинскую землю – тысячелетний мир и процветание.

"Желаю всем веселых, теплых, вкусных, а главное – здоровых рождественских праздников! Берегите себя и людей рядом с вами!" - подытожил свое обращение Зеленский.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказал о католическом Рождестве-2020: дата и значение праздника.

Также рассказывалось о красивых картинках, открытках и поздравлениях на католическое Рождество-2020.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

поздравления Владимир Зеленский Рождество Христово

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На прощание с Кернесом уже приехал Кличко. А будет ли Зеленский?
На прощание с Кернесом уже приехал Кличко. А будет ли Зеленский?Политика
"Конечно же, я где-то что-то совершал": Добкин попросил прощения у КернесаПолитика
Украинцам повысят пенсии: кому и когда добавят денег в 2021 году
Украинцам повысят пенсии: кому и когда добавят денег в 2021 годуЭкономика
Прощание с Кернесом: онлайн-трансляция службы в Благовещенском соборе
Прощание с Кернесом: онлайн-трансляция службы в Благовещенском собореУкраина
Похороны Геннадия Кернеса в Харькове: онлайн
Похороны Геннадия Кернеса в Харькове: онлайнУкраина
В Украине стремительно растет курс доллара и евро
В Украине стремительно растет курс доллара и евроФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять