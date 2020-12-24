Зеленский тепло поздравил украинцев с Рождеством: видео

Мы держим дистанцию, но не отворачиваемся друг от друга, говорит украинский лидер

Президент Владимир Зеленский поздравил сограждан, христиан западного обряда, с Рождеством Христовым.

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Видео поздравления опубликовала пресс-служба главы государства.

"Я сердечно поздравляю граждан Украины и миллионы людей во всем мире, которые отмечают в эти дни величественный праздник Рождества Христова. Всех, кто соберется сегодня в кругу родных и дорогих людей, чтобы провести сочельник и встретить первую звезду на вечернем небе", - говорится в сообщении.

По его словам, рождение в Вифлееме Сына Божьего подарило людям надежду на спасение, а также веру в то, что добро и милосердие обязательно победят. Пусть они наполнят наши сердца, особенно теперь – когда завершается год, полный тяжелых испытаний.

"Мы держим дистанцию, но не отворачиваемся друг от друга. Носим маски, но хотим видеть улыбки на лице наших родителей, наших любимых, наших детей, нашей Украины", - говорит украинский лидер.

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Он пожелал украинцам, чтобы с Рождеством в каждую семью пришло согласие, в каждый дом – достаток, а на украинскую землю – тысячелетний мир и процветание.

"Желаю всем веселых, теплых, вкусных, а главное – здоровых рождественских праздников! Берегите себя и людей рядом с вами!" - подытожил свое обращение Зеленский.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказал о католическом Рождестве-2020: дата и значение праздника.

Также рассказывалось о красивых картинках, открытках и поздравлениях на католическое Рождество-2020.

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