Зеленский убрал Авакова и еще четырех экс-министров из Совета реформ: кто их заменил

Недавно уволенные члены правительства больше не будут помогать с реформами в Украине после нового указа президента

Зеленский заменил экс-главу МВД / Фото: mvs.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального совета реформ в связи с недавними кадровыми перестановками в правительстве. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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В связи с увольнениями из Кабмина президент вывел из Нацсовета:

Арсена Авакова (экс-глава МВД);

Юрия Витренко (бывший и.о. министра энергетики);

Владислава Криклия (экс-министр инфраструктуры);

Игоря Петрашко (экс-министр экономики);

Максима Степанова (экс-глава Минздрава).

Вместо них введены в состав Нацсовета такие лица, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов:

Роман Абрамовский (министр охраны окружающей среды и природных ресурсов);

Герман Галущенко (министр энергетики);

Александр Кубраков (министр инфраструктуры);

Виктор Ляшко (глава Минздрава);

Олег Уруский (вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности).

Министр экономики Алексей Любченко введен в состав членов Нацсовета, которые участвуют в ее работе по всем вопросам. А главу МВД Дениса Монастырского Зеленский утвердил в состав членов, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов.

Зеленский уже почистил армию

В последнее время президент Владимир Зеленский устроил большую чистку в силовых структурах, мотивируя это тем, что не все справились со своей работой. Первым попросил на выход главу МВД Арсена Авакова, а на его место назначили Монастырского.

Потом президент сменил главу Службы внешней разведки – уволил Валерия Кондратюка и на его место назначил Александра Литвиненко.

Потом взялся за армию – уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, начальника Генштаба и командующего ООС. На их место президент назначил генералов Синайко, Павлюка, Шапталу. Стоит напомнить, что недавно Кабмин уволил троих заместителей министра обороны.

Также Зеленский "почистил" и СБУ – были уволены трое заместителей Баканова.

Напомним, сегодня глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил о своем увольнении. Генерал полиции поблагодарил своих подчиненных, с которыми раскрывал резонансные преступления, организовывал охрану порядка на больших международных мероприятиях.

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Также сегодня был назначен новый главный полицейский Киева – им стал Иван Выговский, который до этого возглавлял полтавскую полицию.