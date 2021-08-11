Зеленский убрал Авакова и еще четырех экс-министров из Совета реформ: кто их заменил

Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального совета реформ в связи с недавними кадровыми перестановками в правительстве. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
В связи с увольнениями из Кабмина президент вывел из Нацсовета:
- Арсена Авакова (экс-глава МВД);
- Юрия Витренко (бывший и.о. министра энергетики);
- Владислава Криклия (экс-министр инфраструктуры);
- Игоря Петрашко (экс-министр экономики);
- Максима Степанова (экс-глава Минздрава).
Вместо них введены в состав Нацсовета такие лица, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов:
- Роман Абрамовский (министр охраны окружающей среды и природных ресурсов);
- Герман Галущенко (министр энергетики);
- Александр Кубраков (министр инфраструктуры);
- Виктор Ляшко (глава Минздрава);
- Олег Уруский (вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности).
Министр экономики Алексей Любченко введен в состав членов Нацсовета, которые участвуют в ее работе по всем вопросам. А главу МВД Дениса Монастырского Зеленский утвердил в состав членов, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов.
Зеленский уже почистил армию
- В последнее время президент Владимир Зеленский устроил большую чистку в силовых структурах, мотивируя это тем, что не все справились со своей работой. Первым попросил на выход главу МВД Арсена Авакова, а на его место назначили Монастырского.
- Потом президент сменил главу Службы внешней разведки – уволил Валерия Кондратюка и на его место назначил Александра Литвиненко.
- Потом взялся за армию – уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, начальника Генштаба и командующего ООС. На их место президент назначил генералов Синайко, Павлюка, Шапталу. Стоит напомнить, что недавно Кабмин уволил троих заместителей министра обороны.
- Также Зеленский "почистил" и СБУ – были уволены трое заместителей Баканова.
Напомним, сегодня глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил о своем увольнении. Генерал полиции поблагодарил своих подчиненных, с которыми раскрывал резонансные преступления, организовывал охрану порядка на больших международных мероприятиях.
Также сегодня был назначен новый главный полицейский Киева – им стал Иван Выговский, который до этого возглавлял полтавскую полицию.