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Зеленский убрал Авакова и еще четырех экс-министров из Совета реформ: кто их заменил

Сергей Мартынец Сергей Мартынец редактор раздела Политика
11 августа, 14:36
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Недавно уволенные члены правительства больше не будут помогать с реформами в Украине после нового указа президента
Зеленский заменил экс-главу МВД
Зеленский заменил экс-главу МВД / Фото: mvs.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального совета реформ в связи с недавними кадровыми перестановками в правительстве. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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В связи с увольнениями из Кабмина президент вывел из Нацсовета:

  • Арсена Авакова (экс-глава МВД);
  • Юрия Витренко (бывший и.о. министра энергетики);
  • Владислава Криклия (экс-министр инфраструктуры);
  • Игоря Петрашко (экс-министр экономики);
  • Максима Степанова (экс-глава Минздрава).

Вместо них введены в состав Нацсовета такие лица, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов:

  • Роман Абрамовский (министр охраны окружающей среды и природных ресурсов);
  • Герман Галущенко (министр энергетики);
  • Александр Кубраков (министр инфраструктуры);
  • Виктор Ляшко (глава Минздрава);
  • Олег Уруский (вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности).

Министр экономики Алексей Любченко введен в состав членов Нацсовета, которые участвуют в ее работе по всем вопросам. А главу МВД Дениса Монастырского Зеленский утвердил в состав членов, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов.

Зеленский уже почистил армию

  • В последнее время президент Владимир Зеленский устроил большую чистку в силовых структурах, мотивируя это тем, что не все справились со своей работой. Первым попросил на выход главу МВД Арсена Авакова, а на его место назначили Монастырского.
  • Потом президент сменил главу Службы внешней разведки – уволил Валерия Кондратюка и на его место назначил Александра Литвиненко.
  • Потом взялся за армию – уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, начальника Генштаба и командующего ООС. На их место президент назначил генералов Синайко, Павлюка, Шапталу. Стоит напомнить, что недавно Кабмин уволил троих заместителей министра обороны.
  • Также Зеленский "почистил" и СБУ – были уволены трое заместителей Баканова.

Напомним, сегодня глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил о своем увольнении. Генерал полиции поблагодарил своих подчиненных, с которыми раскрывал резонансные преступления, организовывал охрану порядка на больших международных мероприятиях.

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Также сегодня был назначен новый главный полицейский Киева – им стал Иван Выговский, который до этого возглавлял полтавскую полицию.

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