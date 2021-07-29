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Зеленский установил новую дату Дня молодежи: когда будем праздновать

29 июля 2021 15:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Раньше украинцы праздновали любимый праздник молодежи в конце июня, а теперь его перенесли на полтора месяца

Зеленский перенес дату молодежного праздника. Коллаж "Сегодня"

Зеленский перенес дату молодежного праздника. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский сменил дату празднования Дня молодежи в Украине и подстроил его под международную дату – теперь буем отмечать его одновременно с европейцами.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства подписал указ, которым установил празднование Дня молодежи 12 августа – в Международный день молодежи. Указ вступает в силу с 1 января 2022 года – в этом году второй раз праздновать уже не будем.

Президент мотивировал это поддержкой стремлений украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество, утверждением ценностей демократии и свободы, а также учитывая инициативу молодежных организаций и движений.

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Также был отменен президентский указ от 1994 года, согласно которому День молодежи по сей год праздник отмечался в последнее воскресенье июня (в этом году это было 27 июня).

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Как сообщали новости "Сегодня", нардеп Илья Кива поздравил украинцев с Днем молодежи в "советской" шапке. Он не только поздравил, но и дал пару советов молодым украинцам.

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