Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника – документ

Соответствующий документ глава государства подписал 9 июля

Андрей Мельник уволен. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии. Соответствующий документ глава государства подписал сегодня, 9 июля.

Об этом сказано в указе президента Украины.

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"Уволить Мельника Андрея Ярославича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Германия", – говорится в документе.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Мельника могут назначить замминистра МИД.

"Ждем подтверждения", – сказал Гончаренко.

Кроме того, Зеленский также уволил послов Украины в Венгрии, Норвегии, Чехии, Индии, на Мальдивах, Шри-Ланке, в Бангладеше и Непале В последних пяти странах был один посол – Игорь Полих.

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К слову, Андрей Мельник – украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Германии с 2014 года. А также Чрезвычайный и Полномочный Посол (2016).

21 августа 2020 стал кавалером ордена "За заслуги" II степени. 22 декабря 2021 стал кавалером ордена "За заслуги" I степени.

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