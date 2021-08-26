Зеленский уволил посла в Канаде, а в Киеве сгорел дом – главные новости за ночь

Журналист Андрей Шевченко больше не посол Украины в Канаде, а на столичных Позняках горел частный дом, – и другие новости

Андрея Шевченко уволили с поста посла, а в Киеве горел дом / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Киеве сгорел дом

Реклама

В Киеве на Позняках на улице Григоренко, 12 А, вспыхнул частный дом. Площадь пожара составила 100 "квадратов", очевидцы сообщали о взрывах. Пожар потушили, владельцы не исключают поджог – якобы у них был конфликт с кем-то.

Корбан подарил Днепру яхту

Бизнесмен и политик Геннадий Корбан подарил Городскому дворцу детей и юношества Днепровского городского совета 38-метровую речную яхту "Аталанта" для занятий кружков юных моряков и речников.

Корбан подарил Днепру теплоход "Аталанта" / "Информатор"

Увольнение посла в Канаде

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил с поста посла Украины в Канаде известного журналиста Андрея Шевченко, который занимал должность посла почти шесть лет.

Реклама

Офис президента Украины уволил Андрея Шевченко с дипломатического поста / Фото "Сегодня"

Расследование о завладении Януковичами "Межигорьем"

Высший антикоррупционный суд разрешил провести специальное заочное досудебное расследование в отношении сбежавшего из страны четвертого президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра о незаконном завладении резиденцией "Межигорье".

Другие новости Украины и мира смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":