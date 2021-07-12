Зеленский в Германии и украинско-британские военные учения – анонсы СЕГОДНЯ

Встреча Зеленского с Меркель и военные учения / коллаж "Сегодня"
Мы собрали все самые важные предстоящие события 12 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".
Украина
- 10:30 – заседание Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а).
- 15:00 – бизнес-форум "Украина – Греция: открытие новых возможностей сотрудничества во время глобальных перемен". Мероприятие пройдет в онлайн-формате на платформе Zoom, с участием украинских и греческих дипломатических учреждений, профильных министерств, руководства ТПП Украины и ТПП города Салоники. Регистрация.
Верховная Рада
- 9:00 – заседание Комитета по вопросам антикоррупционной политики (ул. Садовая, 3а, зал заседаний 330).
- 11:00 – заседание Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, конференц-зал).
- 13:00 – заседание Комитета по вопросам экономического развития (ул. Банковая, 5-7, к. 214).
- 13:00 – заседание Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в формате видеоконференции (ул. Банковая, 6-8, к. 525).
- 15:00 – специальное открытое заседание Комитета по вопросам правоохранительной деятельности по повторному отбору представителя Верховной Рады в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности (ул. Садовая 3а, кабинет 727).
- 16:00 – заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования случаев и причин нарушения прав ребенка при осуществлении децентрализации полномочий по вопросам охраны детства, реформирования системы учреждений институционального ухода и воспитания, реализации права ребенка на семейное воспитание и усыновление, развития (модернизации) социальных услуг (ул. Садовая, 3а, к. 1016).
Суды
- 16:00 – заседание по делу Семена Семенченко в Соломенском райсуде Киева (ул. Максима Кривоноса, 25).
- Избрание меры пресечения бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому в Печерском райсуде Киева.
Николаевская область
- Начало международных украинско-британские военных учений "Казацкая Булава-2021" (12-24 июля). Участие в учениях примут около 2000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран.
Черкасская область
- 8:30 – открытие международных соревнований малых тактических групп по прикладному многоборью "Турнир Госпогранслужбы Украины памяти Василия Полякова" (12-16 июля) в Главном центре подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота. Медийные дни – 12 и 16 июля.
За рубежом
Германия
- 11:00 – встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
- 20:00 – ужин Владимира Зеленского с канцлером Ангелой Меркель.
Бельгия
- В Брюсселе состоится заседание совета ЕС по иностранным делам по ситуации в Афганистане, на Южном Кавказе и в Ливане. На встрече выступит глава МИД Израиля Яир Лапид.
Япония
Введение режима ЧС в Токио из-за COVID-19 на время проведения Олимпиады (12 июля – 22 августа).