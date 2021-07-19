Зеленский в Грузии встретится с двумя президентами – на кону важная декларация

Санду (слева), Зеленский и Зурабишвили. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский сегодня отправился с визитом в Грузию, где проведет встречу с президентом этой страны Саломе Зурабишивили и молдавским лидером Майей Санду.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Лидеры трех стран подпишут Декларацию саммита "Ассоциированного трио" и проведут совместную встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

В рамках визита Зеленский также примет участие в работе Батумской международной конференции вместе с Зурабишвили, Санду и Мишелем.

Как сообщали новости "Сегодня", 23 июня президент Грузии была с визитом в Киеве. Тогда после встречи с Зеленским Зурабишвили заявила о нормализации отношений с Украиной после скандала с Саакашвили. Отношения между странами ухудшились после того, как в мае 2020-го бывший президент Грузии был назначен в Украине главой Исполнительного комитета реформ – это очень не понравилось нынешней грузинской власти.

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Также напомним, что еще в 2018 году Украина, Грузия и Молдова объединились против России – была создана совместная платформа. У трех стран общая проблема – Россия нападала и силой отобрала часть территорий.