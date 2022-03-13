Зеленский: В Мариуполь едут 100 тонн гуманитарки – посмотрим, как поступит Москва

Украинские власти направили осажденный оккупантами в Мариуполь гуманитарный груз – воду, еду и медикаменты.
Об этом сообщил 13 марта президент Владимир Зеленский.
"Сегодня ключевая задача – Мариуполь. Наш гуманитарный груз, наша колонна в двух часах от Мариуполя, всего лишь 80 километров. Мы делаем все, чтобы преодолеть сопротивление оккупантов, которые блокируют даже священников православной церкви, они сопровождают этот груз – воду, еду, медикаменты. 100 тонн самого необходимого Украина отправила своим гражданам. Все дипломатические усилия сегодня, чтобы груз пришел. Посмотрим, способны ли в Москве услышать", – отметил он.
Также президент добавил, что украинские власти уже почти 125 тысяч человек вывезли на безопасную территорию по гуманитарным коридорам.
Далее по теме
Война в Украине 13 марта
- В Украине 13 марта будет действовать несколько гуманитарных коридоров — подробности рассказала вице-премьер-министр Ирина Верещук. Также эвакуацию украинцев продолжает "Укрзализныця".
- Вооруженные силы Российской Федерации пытаются окружить силы ООС на Донбассе путем продвижения из Харьковской области, говорят данные британской разведки.
- В Запорожской области российские войска похитили мэра Днепрорудного Евгения Матвеева. Это уже второе похищение мэра в Запорожской области. 11 марта российские военные похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова из-за того, что он отказался от сотрудничества с врагом.
- Сегодня утром российские войска ударили ракетами по Яворовскому полигону во Львовской области. Он находится в 25 км от границы с Польшей.
- Под Сумами застряло 500 единиц техники оккупантов. У российских военных нет возможности дозаправиться.