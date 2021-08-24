Зеленский на параде в День Независимости пошутил над Януковичем (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский во время поздравительной речи по случаю 30-летия Независимости отметил области, в которых родились президенты Украины, но о Януковиче он не вспомнил. Вместо него он назвал другого выдающейся украинца.
Об этом он сказал во время выступления на Майдане Независимости.
"Ровненская подарила нам первого президента Украины, Черниговщина – второго, Сумщина – третьего. Донеччина подарила нам Леонида Быкова", – сказал глава государства.
Где Кравчук? Первый президент Украины не пришел на парад
Хотя Зеленский и не вспомнил о беглом президенте, но все о нем подумали и по достоинству оценили шутку президента.
После его слов присутствующие засмеялись. Понравились слова Зеленского и предыдущим президентам – Леонид Кучма весело рассмеялся, а Петр Порошенко повернулся к Виктору Ющенко, чтобы что-то сказать. После того они тоже захохотали.
Как в Киеве будут праздновать День Независимости?
Президент Владимир Зеленский рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.
В военном параде в городе примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
Ранее мы сообщали, что:
- Зеленский прослезился во время военного парада ко Дню Независимости Украины – его умилила встреча маленькой девочки с военным.
- В Киеве во время парада ко Дню Независимости президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Героя Украины" и вручил медали пятерым украинцам.