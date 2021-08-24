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Зеленский на параде в День Независимости пошутил над Януковичем (фото)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
24 августа, 12:09
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Он назвал области, где родились украинские президенты
Хотя Зеленский и не вспомнил о беглом президенте, но все о нем подумали / Фото: коллаж "Сегодня"
Хотя Зеленский и не вспомнил о беглом президенте, но все о нем подумали / Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский во время поздравительной речи по случаю 30-летия Независимости отметил области, в которых родились президенты Украины, но о Януковиче он не вспомнил. Вместо него он назвал другого выдающейся украинца.

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Об этом он сказал во время выступления на Майдане Независимости.

"Ровненская подарила нам первого президента Украины, Черниговщина – второго, Сумщина – третьего. Донеччина подарила нам Леонида Быкова", – сказал глава государства.

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Хотя Зеленский и не вспомнил о беглом президенте, но все о нем подумали и по достоинству оценили шутку президента.

После его слов присутствующие засмеялись. Понравились слова Зеленского и предыдущим президентам – Леонид Кучма весело рассмеялся, а Петр Порошенко повернулся к Виктору Ющенко, чтобы что-то сказать. После того они тоже захохотали.

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Фото: скриншот
Фото: скриншот

Как в Киеве будут праздновать День Независимости?

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

В военном параде в городе примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Ранее мы сообщали, что:

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