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Зеленский в Запорожье встретился с вынужденными переселенцами из Мариуполя

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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8 июня, 14:25
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Президент Украины заверил граждан, что все временно оккупированные территории вернут
Президент Зеленский встретился с эвакуированными мариупольцами
Президент Зеленский встретился с эвакуированными мариупольцами / Фото: Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня, Полк АЗОВ telegram

В Запорожской области с рабочим визитом побывал президент Украины Владимир Зеленский и посетил шелтер Метинвеста в Запорожье.

Там нашли убежище украинцы из Мариуполя, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии РФ.

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Зеленский пообещал гражданам, что Украина вернет все свои территории, и у мариупольцев будут новые комфортные дома.

Поддержка переселенцев

Глава государства осмотрел лечебные кабинеты и помещение шелтера, пообщался с переселенцами. Он выразил убеждение, что люди, вынужденные покинуть свои города, обязательно вернутся домой.

"У нас нет сомнений, что мы освободим все временно оккупированные города. Это обязательно будет", – отметил Владимир Зеленский.

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В то же время, украинцы попросили президента помочь с вопросом восстановления утраченных документов и оформления свидетельств о смерти родных, погибших на временно оккупированных территориях.

Зеленский призвал переселенцев приобщаться к разработке механизма, который мог бы упростить процедуру получения таких документов. Пообщались во время встречи и об обеспечении внутренне перемещенных лиц жильем, поскольку сейчас убежища, еду и вещи первой необходимости им предоставляет бесплатно группа Метинвест.

Социальные объекты Запорожья

За 100 дней войны Метинвест принял на социальных объектах Запорожья около 6 тысяч переселенцев. Эти люди получили:

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  • жилье;
  • психологическую;
  • медицинскую;
  • гуманитарную помощь.

С первых дней войны Метинвест и ДТЭК, в координации с Фондом Рината Ахметова, создали гуманитарный проект "Спасаем жизни". За время его существования из Европы в украинские распределительные центры уже доставлено более 3000 тонн наборов первой потребности.

Наборы получили более 70 тыс. человек – это дети, люди пожилого возраста и женщины. Еще 20 тыс. наборов были переданы семьям мобилизованных сотрудников и многодетным семьям. С груза также формируют стратегические резервы в городах присутствия компании.

Кроме пищевых продуктов и вещей, в Украину поступает лекарство. В частности, в медучреждения Запорожья и Каменского передали препараты и расходные материалы на 238 тысяч евро (7,5 млн грн).

Раньше мы рассказывали, что Фонд Рината Ахметова потратил 100 миллионов евро на помощь украинцам и как помочь себе во время панической атаки.

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