Зеленский восстановил деятельность НАПК и подписал закон о бюджете на 2021 год

В пятницу, 25 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции". Этот закон восстанавливает работу НАПК.

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Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Документ устраняет законодательные пробелы, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября о признании неконституционными отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции", и обеспечивает полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

По мнению властей, закон позволит восстановить функционирование институционального механизма и предотвратить коррупцию.

"Будет способствовать восстановлению надлежащей деятельности НАПК и выполнению международных обязательств Украины в сфере предотвращения и противодействия коррупции, дальнейшему воплощению ее европейских и евроатлантических устремлений, а также укреплению авторитета на международной арене", – сообщает прес-служба.

В этот же день Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

В документе указано, что в 2021 году доходы госбюджета составят 1 084 034 307 тыс. грн, а расходы – 1 320 152 623 тыс. грн. А предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины определен в сумме 246 635 500 тыс. грн.

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Примечательно, что в 2021 году в бюджете предусмотрены почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки будет направлено почти 170 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.

Отметим, что оба закона Верховная Рада приняла 15 декабря во время заседания.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада 15 декабря проголосовала за закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год" во втором чтении и в целом. Самые жаркие споры в парламенте вызвали зарплаты учителей и медиков.

Напомним, что сметой остались недовольны, как минимум, врачи и педагоги – из-за задержек зарплат и отсутствия обещанных надбавок.

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