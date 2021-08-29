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Зеленский почтил память погибших украинских защитников (фото)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
29 августа, 10:28
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День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства, учрежден в 2019 году
В церемонии также приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель ОПУ Андрей Ермак, и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков / Фото: коллаж "Сегодня"
В церемонии также приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель ОПУ Андрей Ермак, и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 29 августа, президент Владимир Зеленский возложил цветы к Стене памяти защитников Украины в российско-украинской войне, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

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Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Стена памяти находится на ул. Трехсвятительской в Киеве. Туда пришел Зеленский, чтобы почтить память погибших.

Фото: ОПУ
Фото: ОПУ

В церемонии почтения памяти погибших защитников также приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Фото: ОПУ
Фото: ОПУ

День памяти защитников Украины

День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства, учрежден в 2019 году указом президента Владимира Зеленского № 621/2019.

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Это решение принято с целью достойного почтения памяти всех военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепления патриотического духа в обществе.

Фото: ОПУ
Фото: ОПУ

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Ранее мы сообщали, что:

  • за минувшие сутки, 28 августа, боевики обстреляли Авдеевку – в результате десять человек получили осколочные ранения. Вероятно, боевики пытались сорвать визит президента Владимира Зеленского в США для встречи с американским лидером Джо Байденом;
  • из-за обстрела железнодорожной станции Авдеевка с неподконтрольной Украине территории изменилось расписание поездов.

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