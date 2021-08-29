Зеленский почтил память погибших украинских защитников (фото)

День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства, учрежден в 2019 году

В церемонии также приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель ОПУ Андрей Ермак, и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков / Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 29 августа, президент Владимир Зеленский возложил цветы к Стене памяти защитников Украины в российско-украинской войне, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Стена памяти находится на ул. Трехсвятительской в Киеве. Туда пришел Зеленский, чтобы почтить память погибших.

Фото: ОПУ

В церемонии почтения памяти погибших защитников также приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Реклама

Фото: ОПУ

День памяти защитников Украины

День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства, учрежден в 2019 году указом президента Владимира Зеленского № 621/2019.

Это решение принято с целью достойного почтения памяти всех военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепления патриотического духа в обществе.

Фото: ОПУ

Реклама

Ранее мы сообщали, что: