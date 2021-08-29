Зеленский почтил память погибших украинских защитников (фото)

В воскресенье, 29 августа, президент Владимир Зеленский возложил цветы к Стене памяти защитников Украины в российско-украинской войне, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.
Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.
Стена памяти находится на ул. Трехсвятительской в Киеве. Туда пришел Зеленский, чтобы почтить память погибших.
В церемонии почтения памяти погибших защитников также приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
День памяти защитников Украины
День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства, учрежден в 2019 году указом президента Владимира Зеленского № 621/2019.
Это решение принято с целью достойного почтения памяти всех военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепления патриотического духа в обществе.
Ранее мы сообщали, что:
- за минувшие сутки, 28 августа, боевики обстреляли Авдеевку – в результате десять человек получили осколочные ранения. Вероятно, боевики пытались сорвать визит президента Владимира Зеленского в США для встречи с американским лидером Джо Байденом;
- из-за обстрела железнодорожной станции Авдеевка с неподконтрольной Украине территории изменилось расписание поездов.