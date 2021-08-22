Зеленский впервые вручил награды "легендам Украины" (видео)

Шесть легендарных личностей лично участвовали в церемонии, а присвоенную посмертно награду композитору Мирославу Скорику президент вручил его жене

Олег Блохин, София Ротару и Иван Марчук стали первыми "легендами Украины" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариинском парке в Киеве вечером в воскресенье прошла церемония награждения новым знаком отличия "Национальная легенда Украины" семи выдающихся украинцев.

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Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

Первыми "легендами" стали:

"национальная легенда украинской поэзии" – Юрий Рыбчинский,

"национальная легенда украинской живописи" – Иван Марчук,

"национальная легенда украинского футбола" – Олег Блохин,

"национальная легенда украинской хореографии" – Мирослав Вантух,

"национальная легенда украинского балета" – Елена Потапова,

"национальная легенда украинской музыки" – София Ротару

композитор Мирослав Скорик (посмертно).

"Ежегодно мы будем отмечать наших выдающихся соотечественников, достигших вершин в области культуры, спорта, науки. Сегодня первые награды получили семь выдающихся украинцев, семь великих имен, семь национальных легенд", – заявил Владимир Зеленский на вручении.

Все шесть легендарных личностей лично участвовали в церемонии награждения, присвоенную композитору Мирославу Скорику награду президент вручил его жене.

"Украина имеет сотни легенд. Все они будут отмечены Украиной... И каждый год, как и в этом году, от себя и от имени нашего государства, буду говорить вам "благодарю"! Благодарю каждого из вас. Слава вам! Слава Украине!", – сказал Зеленский.

"Национальная легенда Украины"

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В июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский основал отличие "Национальная легенда Украины", подписав соответствующий указ.

Этой наградой отмечают граждан за: