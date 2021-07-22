Українська
$ 27,24
32,06
  1. Последние новости Украины

Зеленский временно отменил штрафы за въезд-выезд в Крым и ОРДЛО

22 июля 2021 14:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства подписал закон, в котором определены категории граждан и основания для пересечения линии разграничения

Пункт пропуска на Донбассе

Пункт пропуска на Донбассе / Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который временно разрешает не применять штрафные санкции за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Реклама

Теперь граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, не будут штрафовать в период действия карантина или во время блокирования деятельности КПВВ за нарушения порядка въезда-выезда. В частности, речь идет о:

  • возвращении к месту проживания граждан Украины и членов их семей;
  • воссоединении семьи;
  • тяжелой болезни, смерти близких родственников;
  • покупки лекарств или прохождения лечения;
  • выезде с временно оккупированной территории Украины лица с документами, подтверждающими право на постоянное или временное проживание в другом государстве;
  • пересечение КПВВ ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;
  • необходимости принятия наследства.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Верховная Рада отменила свободную экономическую зону "Крым". Кроме того, нардепы изменили и правила въезда на оккупированный полуостров для украинцев и иностранцев.

Напомним, главарь так называемой "ЛНР" издал приказ, которым запретил жителям ОРЛО пересекать линию разграничения чаще одного раза в месяц.

В тренде
Еврокомиссия готова обсудить с Украиной вопрос "Северного потока – 2", но пока не получала запроса
На снимке официальный представитель ЕК Дана Спинант. Фото: коллаж "Сегодня"

Смотрите также в нашем сюжете о приглашении Владимира Зеленского с визитом в Вашингтон:

Реклама

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Деньги на пенсии. Кабмин нашел 5 млрд гривен для Пенсионного фонда
Деньги на пенсии. Кабмин нашел 5 млрд гривен для Пенсионного фондаЭкономика
Синоптик: в Украине похолодает везде, а ливни еще больше испортят погоду
Синоптик: в Украине похолодает везде, а ливни еще больше испортят погодуУкраина
Море превратилось в кисель. В курортном Бердянске нашествие медуз – видео
Море превратилось в кисель. В курортном Бердянске нашествие медуз – видеоЗапорожье
"Нафтогаз" разрешил меньше платить за газ: как получить скидкуЖКХ
Два бабьих лета, морозы и ранний снег: народный синоптик дал прогноз на осень
Два бабьих лета, морозы и ранний снег: народный синоптик дал прогноз на осеньУкраина
Пробка на несколько километров. Смертельное ДТП парализовало трассу Киев – Чоп (фото)
Пробка на несколько километров. Смертельное ДТП парализовало трассу Киев – Чоп (фото)Запад

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять