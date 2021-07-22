Зеленский временно отменил штрафы за въезд-выезд в Крым и ОРДЛО

Глава государства подписал закон, в котором определены категории граждан и основания для пересечения линии разграничения

Пункт пропуска на Донбассе / Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который временно разрешает не применять штрафные санкции за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Реклама

Теперь граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, не будут штрафовать в период действия карантина или во время блокирования деятельности КПВВ за нарушения порядка въезда-выезда. В частности, речь идет о:

возвращении к месту проживания граждан Украины и членов их семей;

воссоединении семьи;

тяжелой болезни, смерти близких родственников;

покупки лекарств или прохождения лечения;

выезде с временно оккупированной территории Украины лица с документами, подтверждающими право на постоянное или временное проживание в другом государстве;

пересечение КПВВ ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;

необходимости принятия наследства.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Верховная Рада отменила свободную экономическую зону "Крым". Кроме того, нардепы изменили и правила въезда на оккупированный полуостров для украинцев и иностранцев.

Напомним, главарь так называемой "ЛНР" издал приказ, которым запретил жителям ОРЛО пересекать линию разграничения чаще одного раза в месяц.

Смотрите также в нашем сюжете о приглашении Владимира Зеленского с визитом в Вашингтон:

Реклама

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией