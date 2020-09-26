Зеленский встретился с матерью Вячеслава Золочевского, который выжил в катастрофе Ан-26 (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с матерью курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил после авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом.
Зеленский уточнил, что перед встречей с матерью он проведал Вячеслава.
"Были у сына вашего. Слава богу, жив. Если что-то нужно, скажите пожалуйста, мы готовы помочь", – сказал президент.
В свою очередь женщина ответила, что "главное, чтобы ребенок был здоров". Она добавила, что остается сильной за счет детей.
Напомним, во время общения с президентом курсант рассказал, что пришел в себя возле обломков самолета. Один из парней рядом горел, и курсант бросился его тушить.
Кроме того, ранее мы писали, что известно о состоянии уцелевшего парня. Начальник Харьковского военного госпиталя Эдуард Хорошун считает, что в следующее воскресенье курсанта могут выписать из больницы.
Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом
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