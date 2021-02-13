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Зеленский встретился с освобожденными из пиратского плена украинскими моряками

13 февраля, 12:04

Виктория Барановская Виктория Барановская

Моряков держали в джунглях среди мангровых лесов

В субботу, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с шестью членами экипажа судна Stevia, которых захватили пираты в Гвинейском заливе в декабре 2020 года.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Мы получили информацию о захвате. Начали работать в Министерстве иностранных дел. Похитители хотели очень много. Но дипломаты прекрасно поработали – и МИД, и наши разведчики. Была сделана достаточно сложная комбинация. Людей вернули. Операция прошла блестяще, ведь все люди здоровые и живые. Мы знаем случаи, когда это может длиться много лет. Считаю, что это прекрасная победа для Украины. Мы возвращаем всех", – сказал Зеленский.

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

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Владимир Зеленский поинтересовался условиями, в которых пираты удерживали украинцев. Моряки, в свою очередь, рассказали, что их держали в джунглях среди мангровых лесов, где было очень много комаров.

"Это было страшно. Вокруг тебя – двадцать человек с автоматами круглосуточно", – сказал один из моряков и добавил, что большинство пиратов была в состоянии сильного наркотического опьянения.

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

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Зеленский предложил направить моряков в больницу "Феофания" для прохождения полного обследования и восстановления здоровья.

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"Я рад, что наконец наши моряки на родной земле, обнимают своих родных. После нескольких месяцев кропотливой работы дипломатов и всех вовлеченных сторон нам удалось вызволить их из пиратского плена. В какую бы беду не попадали граждане Украины за границей, они могут рассчитывать на защиту украинского государства. Так было и будет всегда. Украина своих на произвол судьбы не оставляет", – сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

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Ранее мы сообщали, что у побережья Нигерии в Гвинейском проливе пираты захватили турецкое грузовое судно Mozart, которое шло под флагом Либерии с Лагоса в Кейптаун.

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