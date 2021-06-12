Зеленский встретится с Байденом, а отношения РФ и США упали до низшей точки – главные новости за ночь

Пострадавшим от взрывчатки детям повысят выплаты, а Италия одолела Турцию на старте Евро-2020 – какие важные события произошли этой ночью

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Пентагон выделил Украине 150 млн долларов

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Министерство обороны США утвердило вторую часть помощи по безопасности Украины в 2021 году объемом в 150 млн. долларов. Деньги будут выделены в рамках федеральной программы "Инициатива помощи по безопасности Украине" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

Их можно будет потратить на:

программы подготовки военнослужащих ВСУ;

консультативные услуги;

оборудование: тактическое, для оказания медпомощи военнослужащим и эвакуации в условиях боя;

малые боевые катера Mark VI, контрбатарейные РЛС, а также спутниковые снимки и услуги по анализу данных.

Кулеба раскрыл детали встречи Зеленского с Путиным

Пока место встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным не обсуждается. Однако уже есть определенные контакты, попытки согласовать повестку для встречи, но к географии еще не дошли. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, организовать такую встречу будет крайне сложно.

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Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом в США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена состоится в конце июля. По его словам, это будет полноценный визит в США. Сейчас проходит согласование даты переговоров лидеров, а также решается, какие темы будут затрагиваться в ходе встречи.

Италия одолела Турцию на старте Евро-2020

Зрелищный старт для Евро-2020 организовали в матче-открытии сборные Турции и Италии. "Скуадра Адзурра" была более агрессивной на Олимпийском стадионе в Риме, и в итоге отправила в ворота соперника три безответных гола – 3:0.

Пострадавшим от взрывчатки детям повысят выплаты

Детям, получившим инвалидность от взрывоопасных предметов, повысят социальные выплаты на 50%. Соответствующий законопроект подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"Документ, который подписал президент, увеличивает на 50% размер государственной социальной помощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

Отношения РФ и США упали до низшей точки

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Как заявил президент РФ Владимир Путин, отношения России и США достигли низшей точки за последние несколько лет. Также он рассказал, что экс-президент США Дональд Трамп кардинально отличается от нынешнего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена, который "является карьерным политиком, от него не следует ожидать импульсивных решений".

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: