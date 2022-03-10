Зеленский: вторжение Путина не стало сюрпризом, шокировало другое

Президент Украины рассказал, как отреагировал на вторжение России в Украину и что его больше всего удивило

Зеленский не был удивлен, что путинская армия напала на Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский не был шокирован тем, что Россия напала на нашу страну. Его удивило то, с какой жестокостью оккупанты относятся к мирным людям – как бомбят жилые дома, церкви и больницы.

Об этом глава страны сказал в интервью немецкому изданию DIE ZEIT.

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Зеленский уточнил, что вторжение РФ не стало для него сюрпризом.

"Если вы спрашиваете о жестокости этого вторжения, то это, конечно, невозможно воспринять без шока. То, что они делают с гражданским населением... Когда сбрасывают авиабомбы на жилые дома или бьют по жилым кварталам с реактивной артиллерии – это невозможно понять. Это очевидные военные преступления", – сказал он.

Ситуация в Украине 10 марта