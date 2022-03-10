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Зеленский: вторжение Путина не стало сюрпризом, шокировало другое

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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10 марта, 22:01
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Президент Украины рассказал, как отреагировал на вторжение России в Украину и что его больше всего удивило
Зеленский не был удивлен, что путинская армия напала на Украину
Зеленский не был удивлен, что путинская армия напала на Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский не был шокирован тем, что Россия напала на нашу страну. Его удивило то, с какой жестокостью оккупанты относятся к мирным людям – как бомбят жилые дома, церкви и больницы.

Об этом глава страны сказал в интервью немецкому изданию DIE ZEIT.

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Зеленский уточнил, что вторжение РФ не стало для него сюрпризом.

"Если вы спрашиваете о жестокости этого вторжения, то это, конечно, невозможно воспринять без шока. То, что они делают с гражданским населением... Когда сбрасывают авиабомбы на жилые дома или бьют по жилым кварталам с реактивной артиллерии – это невозможно понять. Это очевидные военные преступления", – сказал он.

Ситуация в Украине 10 марта

  • Украинские военные уже 15 дней отражают атаки российских оккупантов. Путинские войска не оставляют попыток окружить Киев, но все они безуспешны. ВСУ уже уничтожили целый полк военных РФ недалеко от столицы.
  • На Черниговском направлении подразделение оперативного командования "Север" уничтожило дивизион российских комплексов "Искандер-М". Об этом сообщило ОК "Север" в Facebook.
  • Во временно оккупированном Крыму резко взлетели темпы продажи жилья, а оккупанты экстренно вывезли с полуострова семьи работников ФСБ.
  • Теперь каждый украинец может сообщить ВСУ о местонахождении вражеских войск и техники через чатбот "єВорог", сообщила Госпогранслужба Украины.
  • Мариуполь остается полностью заблокирован и для эвакуации людей, и для доставки гуманитарного груза, цитирует "Укринформ" министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук.

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