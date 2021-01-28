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Зеленский ввел стипендии для лучших учеников Украины: кто получит

28 января, 13:37

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Вознаграждение получат несколько категорий учащихся

В Украине появятся президентские стипендии для самых успешных участников внешнего независимого оценивания (ВНО).

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Указ об этом подписал глава государства Владимир Зеленский, сообщает Офис президента.

Документ предусматривает:

  • президентские стипендии для участников ВНО, которые получили высокие результаты;
  • премии для победителей всеукраинских и международных олимпиад по учебным предметам;
  • гранты на обучение за рубежом.

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"Это наши лучшие ученики. И мы будем стараться мотивировать их и дальше", - сказал Зеленский.

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В указе говорится, что Кабинет министров в течение двух месяцев должен разработать и утвердить порядок выплаты таких стипендий, премий и грантов. Кроме того, нужно будет найти на это деньги в госбюджете.

Напомним, ранее Кабмин увеличил размер соцстипендии для детей-сирот. Теперь он составляет 150% размера прожиточного минимума для детей.

Кроме того, народный депутат Наталия Пипа сообщала, что 30 выпускников, которые лучше всех сдадут ВНО, получат денежное вознаграждение.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", в этом году внешнее независимое оценивание будет проходить в условиях пандемии и карантинных ограничений. Так, например, пробное ВНО состоится 10 апреля – каждый участник сможет сдать тест по одному учебному предмету. Читайте подробнее, когда и как будут проводить ВНО-2021.

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стипендия Владимир Зеленский ВНО

Источник: Сегодня

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