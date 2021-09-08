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Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о развитии ВМС Украины

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
8 сентября, 15:46
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Контроль за выполнением указанного решения СНБО возложен на секретаря Совбеза
Решение имеет гриф "Секретно".
Решение имеет гриф "Секретно". / Фото: Армія Inform

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа 2021 года "О развитии Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до 2031 года".

Соответствующий указ №459/2021 был обнародован на сайте главы государства в среду, 8 сентября.

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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 "О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года"", – говорится в документе.

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В нем уточняется, что указанное решение СНБО является тайным, а контроль за его выполнением возлагается на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.

"Данный указ вступает в силу со дня его опубликования", – отмечается в документе.

СНБО – оружие Зеленского

  • С февраля текущего года заседания СНБО стали необычайно интересными с громкими результатами, чего раньше еще не было. Под удар уже попали кум Путина Медведчук, бизнесмен Фирташ, сотни "воров в законе" и криминальных авторитетов.
  • 30 июля впервые прошло выездное заседание, причем на Донбассе. Алексей Данилов обещает, что такая практика продолжится и впредь для того, чтобы и местные органы власти могли принимать участия в заседаниях.
  • Владимир Зеленский говорил, что СНБО – это один из видов его оружия. По его словам, он "устал договариваться" и считает, что достаточно при необходимости "одного предупреждения", а потом будут жесткие меры.

Напомним, 21 августа Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против Гужвы, Шария и их соратников, а также аффилированных с ними информресурсов.

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Также на недавнем заседании СНБО было принято решение о введении санкций против десятков российских чиновников и судей, а также пособников оккупантов в Крыму и на Донбассе. В ответ Россия ввела санкции против 922 украинских чиновников, политиков и других лиц.

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