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Зеленский заявил об унижении Путиным всего мира: как именно

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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5 июня, 00:25
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Хозяин Кремля может остановить убийство детей, но не делает этого
С Путиным еще разговаривают некоторые мировые политики, только без толку / Коллаж "Сегодня"
С Путиным еще разговаривают некоторые мировые политики, только без толку / Коллаж "Сегодня"

В день, когда в Украине вспоминали погибших от российской агрессии детей президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько горя украинским семьям принес президент России Владимир Путин, который своими действиями унижает весь мир.

Об этом президент Украины сообщил в своем традиционном вечернем обращении к нации.

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"За прошедшие сутки самая страшная цифра – количество убитых детей – не изменилась. 261 ребенок. Именно столько украинских детей потеряли жизнь по вине России. Но это официальное число. Чем больше будем узнавать про тех, кто был похоронен на оккупированной территории, тем большим, к сожалению, может стать количество имен в этом списке. Читать его – страшно. Год рождения, место жительства, обстоятельства гибели... Все они были бы сейчас живы, если бы всего один человек в Москве не повлек за собой эту катастрофу", – сказал лидер Украины.

К сожалению, этого уже не исправить. Но самое ужасное, что война все еще продолжается. Но в любой момент можно остановить ужасные последствия этой войны.

"Российская армия может перестать сжигать церкви. Российская армия может перестать разрушать города. Российская армия может перестать убивать детей. Если один человек в Москве просто отдаст такой приказ. И тот факт, что такого приказа до сих пор нет, очевидно унижение для всего мира", – заключил Зеленский.

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