Зеленского поджимает главный конкурент – свежий президентский рейтинг

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, победу бы одержал действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса компании SOCIS.
По данным исследования, рейтинг Зеленского составляет 17,1%, а среди тех, кто определился с кандидатом, за него готовы отдать голоса 23,7% украинцев.
На втором месте пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко с 15,8% рейтинга и 21,9% поддержки на выборах среди определившихся.
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Замыкает тройку лидеров с большим отрывом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с рейтингом 6,7%, за которую готовы проголосовать 9,3% определившихся с выбором избирателей.
Далее в списке расположились: Юрий Бойко (рейтинг 6,1%, на выборах 8,5% голосов), Дмитрий Разумков (рейтинг 5,9%, поддержка на выборах 8,2%), Евгений Мураев (рейтинг 5,6%, на выборах — 7,7%), Игорь Смешко (рейтинг 5,4%, поддержка на выборах 7,4%), Владимир Гройсман (рейтинг 4,6%, на выборах 6,4% голосов), Виктор Медведчук (рейтинг 1,7%, голосов на выборах 2,3%), а замыкает десятку Олег Тягнибок (рейтинг 1,7%, поддержка на выборах 1,7%). За Олега Ляшко с рейтингом 1,3% готовы проголосовать 1,7% украинцев, за Киру Рудик с рейтингом 0,3% проголосовали бы 0,4%. За другого кандидата проголосовали бы 0,6%, ни за кого — 6,6%. Не определились с кандидатом 14,8%.
Кого опрашивали
Сроки проведения исследования: 11 – 16 февраля 2022. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов.
Другие рейтинги
Ранее были обнародованы результаты опроса Киевского международного института социологии на ту же тему, которое проводилось в начале февраля.
- Согласно этим данным, за Зеленского проголосовали бы 19,1% среди всех респондентов и 25,1% среди тех, кто уже определился с выбором.
- На втором месте – Петр Порошенко. За него высказалось 16,6% среди всех респондентов и 21,8% среди определившихся с выбором.
- В тройку лидеров также входит Юлия Тимошенко – ее готовы поддержать 8,9% среди всех респондентов и 11,8% из определившихся.