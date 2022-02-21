Зеленского поджимает главный конкурент – свежий президентский рейтинг

Опубликованы новые результаты опроса, за кого бы проголосовали украинцы на выборах главы государства

Петр Порошенко дышит в спину Владимиру Зеленскому в рейтинге кандидатов в президенты / Фото: Reuters

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, победу бы одержал действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса компании SOCIS.

По данным исследования, рейтинг Зеленского составляет 17,1%, а среди тех, кто определился с кандидатом, за него готовы отдать голоса 23,7% украинцев.

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На втором месте пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко с 15,8% рейтинга и 21,9% поддержки на выборах среди определившихся.

Замыкает тройку лидеров с большим отрывом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с рейтингом 6,7%, за которую готовы проголосовать 9,3% определившихся с выбором избирателей.

Далее в списке расположились: Юрий Бойко (рейтинг 6,1%, на выборах 8,5% голосов), Дмитрий Разумков (рейтинг 5,9%, поддержка на выборах 8,2%), Евгений Мураев (рейтинг 5,6%, на выборах — 7,7%), Игорь Смешко (рейтинг 5,4%, поддержка на выборах 7,4%), Владимир Гройсман (рейтинг 4,6%, на выборах 6,4% голосов), Виктор Медведчук (рейтинг 1,7%, голосов на выборах 2,3%), а замыкает десятку Олег Тягнибок (рейтинг 1,7%, поддержка на выборах 1,7%). За Олега Ляшко с рейтингом 1,3% готовы проголосовать 1,7% украинцев, за Киру Рудик с рейтингом 0,3% проголосовали бы 0,4%. За другого кандидата проголосовали бы 0,6%, ни за кого — 6,6%. Не определились с кандидатом 14,8%.

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Кого опрашивали

Сроки проведения исследования: 11 – 16 февраля 2022. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и раздела на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов.

Другие рейтинги

Ранее были обнародованы результаты опроса Киевского международного института социологии на ту же тему, которое проводилось в начале февраля.

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