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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Зеленского предупредили о новой атаке Путина на Украину и в Карпатах двое суток не могут найти туристку в горах – главные новости за ночь

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
16 октября, 06:44
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Экс-советник Путина Андрей Илларионов отметил, что необходимо отвечать на давление России и женщине стало плохо во время прохождения туристического маршрута в районе горы Поп Иван
Илларионов отметил, что нужно быть во всеоружии и спасатели ведут поисковую операцию. Коллаж "Сегодня"
Илларионов отметил, что нужно быть во всеоружии и спасатели ведут поисковую операцию. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Карпатах двое суток не могут найти туристку в горах

На Закарпатье ищут туристку, у которой внезапно ухудшилось самочувствие в горах в Раховском районе, и ей потребовалась помощь. Операция по поиску женщины продолжается двое суток.

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Спасатели ведут поисковую операцию
Спасатели ведут поисковую операцию

Титул Мисс Украина Вселенная 2021 завоевала участница шоу Холостяк Анна Неплях

15 октября в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv прошел финал конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2021". 15 финалисток боролись за корону и титул самой красивой девушки страны.

"Мисс Украина Вселенная" 2021 – Анна Неплях
"Мисс Украина Вселенная" 2021 – Анна Неплях / Фото: instagram.com/missukraine_universe, instagram.com/neplyah/

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Зеленского предупредили о новой атаке Путина на Украину

Экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что Кремль почувствовал возможность оказывать новую волну давления на Украину, чего не было полтора-два месяца назад.

Взрыв в самой большой шиитской мечети в афганском Кандагаре: много погибших

В мечети афганского города Кандагар во время пятничной молитвы произошел теракт. Происшествие случилось во время пятничной молитвы в мечети, которая принадлежит шиитской общине.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение. Коллаж "Сегодня".
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение. Коллаж "Сегодня".

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