Зеленского предупредили о новой атаке Путина на Украину и в Карпатах двое суток не могут найти туристку в горах – главные новости за ночь

Экс-советник Путина Андрей Илларионов отметил, что необходимо отвечать на давление России и женщине стало плохо во время прохождения туристического маршрута в районе горы Поп Иван

Илларионов отметил, что нужно быть во всеоружии и спасатели ведут поисковую операцию. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Карпатах двое суток не могут найти туристку в горах

На Закарпатье ищут туристку, у которой внезапно ухудшилось самочувствие в горах в Раховском районе, и ей потребовалась помощь. Операция по поиску женщины продолжается двое суток.

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Спасатели ведут поисковую операцию

Титул Мисс Украина Вселенная 2021 завоевала участница шоу Холостяк Анна Неплях

15 октября в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv прошел финал конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2021". 15 финалисток боролись за корону и титул самой красивой девушки страны.

"Мисс Украина Вселенная" 2021 – Анна Неплях / Фото: instagram.com/missukraine_universe, instagram.com/neplyah/

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Зеленского предупредили о новой атаке Путина на Украину

Экс-советник Путина Андрей Илларионов заявил, что Кремль почувствовал возможность оказывать новую волну давления на Украину, чего не было полтора-два месяца назад.

Взрыв в самой большой шиитской мечети в афганском Кандагаре: много погибших

В мечети афганского города Кандагар во время пятничной молитвы произошел теракт. Происшествие случилось во время пятничной молитвы в мечети, которая принадлежит шиитской общине.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение. Коллаж "Сегодня".