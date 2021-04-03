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Зеленскому нужно объединить общество, чтобы защитить независимость Украины – Яценюк

3 апреля, 10:23

Виктория Барановская Виктория Барановская

Президенту важно поддержать волонтеров и украинских военных

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что сейчас для президента Владимира Зеленского важно поддержать волонтеров, добровольцев и бойцов ВСУ.

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Об этом он заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина"

По его словам, сейчас нужно объединить общество для того, чтобы все украинское государство защищало свою независимость. Он заявил, что на данном этапе у президента Зеленского "прошла трансформация взглядов".

"Когда Зеленский стал президентом в 2019 году, он надеялся, в силу различных причин, что можно сесть и о чем-то договориться с Путиным. Но в течение двух лет он осознал, что с Путиным договориться невозможно. Он понял, что никакие договоренности с Путиным невозможны, что Путин может договориться только об одном – о капитуляции Украины. Он (президент Зеленский – ред.) прекрасно осознает, что как президент на это не может пойти, а украинский народ это никогда не позволит сделать", – отметил лидер НФ.

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Арсений Яценюк также подчеркнул важность единства с ЕС. Он назвал плохим сигналом того, что "Путин добился возможности иметь отдельный разговор без президента Зеленского с канцлером Меркель и президентом Франции.

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"Эти сигналы подрывают единство еще и в самом Европейском Союзе. Было бы крайне правильно, если бы так же быстро была организована встреча по инициативе наших французских и немецких друзей и партнеров вместе с президентом Зеленским, и, например, с президентом ЕС, который бы принял участие в такой дискуссии. Чтобы продемонстрировать всему миру, что у Украины всецелая поддержка", – отметил Арсений Яценюк.

Ранее мы сообщали, что по словам Яценюка президент РФ Владимир Путин перешел в наступление против Украины, поэтому только полная ясность сигналов из Киева, принципиальность его позиции и масштабное усиление нашей обороноспособности позволят защитить наше государство от новой атаки Москвы.

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