Зеленскому присудили российскую премию

Фонд Бориса Немцова в этом году принял решение номинировать на премию только представителей Украины

Владимир Зеленский получил еще одну награду. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский стал лауреатом премии Бориса Немцова 2022 года. Фонд Бориса Немцова в этом году принял решение номинировать на премию только представителей Украины. В результате победителем стал глава нашего государства.

Об этом сообщил Фонд Бориса Немцова за свободу.

Реклама

На премию номинировали представителей Украины, среди которых были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник Офиса президента Украины Алексей Арестович и другие. По результатам рейтингового голосования учредителей и совета Фонда победителем стал президент Украины.

"Фонд Немцова осуждает военную агрессию России против Украины. Сам Борис Немцов всегда выступал против войны с Украиной. В 2014 году он собирал многочисленные митинги в Москве против этой войны. Он понимал, что Путин развязывает войну с Украиной, потому что не хочет, чтобы страна стала частью Европы. Я желаю Украине скорейшей победы и считаю это патриотической позицией, потому что победа Украины – это поражение авторитарного путинского режима, это победа ценностей гуманизма", – сказала соучредитель фонда Жанна Немцова.

Напомним, российский оппозиционер Борис Немцов, осуждавший аннексию Крыма и агрессию против Украины, был убит в Москве в феврале 2015 года.

Ранее мы рассказывали, что читатели американского издания POLITICO назвали президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе. Опрос был запущен в начале марта.

Реклама

Кроме того, украинцы практически со 100% результатом сегодня доверяют президенту своей страны и верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому, который руководит обороной страны от российского агрессора, который использует Беларусь как плацдарм для наступления.