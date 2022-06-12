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Зеленскому присудили российскую премию

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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12 июня, 14:14
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Фонд Бориса Немцова в этом году принял решение номинировать на премию только представителей Украины
Владимир Зеленский получил еще одну награду. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский получил еще одну награду. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский стал лауреатом премии Бориса Немцова 2022 года. Фонд Бориса Немцова в этом году принял решение номинировать на премию только представителей Украины. В результате победителем стал глава нашего государства.

Об этом сообщил Фонд Бориса Немцова за свободу.

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На премию номинировали представителей Украины, среди которых были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник Офиса президента Украины Алексей Арестович и другие. По результатам рейтингового голосования учредителей и совета Фонда победителем стал президент Украины.

"Фонд Немцова осуждает военную агрессию России против Украины. Сам Борис Немцов всегда выступал против войны с Украиной. В 2014 году он собирал многочисленные митинги в Москве против этой войны. Он понимал, что Путин развязывает войну с Украиной, потому что не хочет, чтобы страна стала частью Европы. Я желаю Украине скорейшей победы и считаю это патриотической позицией, потому что победа Украины – это поражение авторитарного путинского режима, это победа ценностей гуманизма", – сказала соучредитель фонда Жанна Немцова.

Напомним, российский оппозиционер Борис Немцов, осуждавший аннексию Крыма и агрессию против Украины, был убит в Москве в феврале 2015 года.

Ранее мы рассказывали, что читатели американского издания POLITICO назвали президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе. Опрос был запущен в начале марта.

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Кроме того, украинцы практически со 100% результатом сегодня доверяют президенту своей страны и верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому, который руководит обороной страны от российского агрессора, который использует Беларусь как плацдарм для наступления.

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