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Зеленые человечки: сторонники Порошенко начали обливать себя зеленкой

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
27 августа, 16:57
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В соцсетях появились фото украинцев, которые разрисовывают себя зеленкой
Участники флешмоба считают, что быть в зеленке - нестрашно / Коллаж "Сегодня"
Участники флешмоба считают, что быть в зеленке - нестрашно / Коллаж "Сегодня"

Инцидент с пятым президентом Украины Петром Порошенко в День Независимости, когда его облили зеленкой, стал подовом для флешмоба его сторонников. Они начали обливать себя зеленкой, а фотографии выкладывать в соцсетях.

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Этот пользователь устроил флешмоб на пляже
Этот пользователь устроил флешмоб на пляже

Например, пользователь под ником "Цьотка Галька зі Львова. Реінкарнація", считает, что зеленка на человеке не так и страшно.

Флешмоб поддержала бывшая сотрудница Житомирского Государственного Университета имени Ивана Франко.

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А житель Лиссабона (Португалия) поддержал более радикально.

Остальные участники акции предпочли реальной зеленке инструменты программ для рисования.

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Напомним, что 24 августа после парада в честь 30-летия Независимости Украины пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой возле входа в метро "Крещатик", когда тот направлялся к Кабмину.

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Нападение совершил Юрий, он 1999 года рождения, из Козельца (Черниговская область). По данному факту следователь Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Кого еще в Украине обливали зеленкой?

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