Зеленые решения в Alef Estate: какую роль играет озеленение в объектах застройщика

Именно Alef Estate первым в Днепре и одним из первых в Украине реализовал проект по озеленению кровли на своем объекте

При формировании городской среды большое значение имеет именно озеленение. При помощи "зеленых решений" можно формировать условия, благотворно влияющие на психофизическое состояние человека. Это особенно важно в период интенсивного роста городов и повышения "тонуса" городской жизни, что и наблюдается сейчас в городе Днепре.

Зеленые насаждения выполняют рекреационную функцию, восстанавливают силы горожан. Также растения способствуют улучшению микроклимата, защищают от пыли, газов и шума. Но кроме того они еще обогащают и вносят разнообразие в городской пейзаж.

Компания Alef Estate и ее инвестор Вадим Ермолаев выделяют большие ресурсы для качественного решения вопросов благоустройства и озеленения своих объектов. Это – далеко не второстепенный вопрос для девелопера. Именно Alef Estate первым в Днепре и одним из первых в Украине реализовал проект по озеленению кровли на своем объекте – МФК "Cascade Plaza". Комплекс был открыт в 2006 году. На двух террасах между жилыми башнями объекта разместились настоящие сады с деревьями, газоном и фонтанчиками.

Сейчас предлагается рассмотреть два новых проекта Alef Estate, реализовать которые девелоперу только предстоит. В них "зеленые решения" играют центральную роль.

МФК "Ermolaev Center"

В декабре 2020 года в центре Днепра стартует строительство нового многофункционального комплекса — Ermolaev Center. В этом комплексе озеленение выступит сердцем проекта, рассказали авторы в бюро FILIMONOV & KASHIRINA architects.

Во дворе комплекса будет расположен сад, который объединит визуально два здания. Здесь растения будут находиться не в кадках, а разрастаться под всем покрытием двора.

Проект сада продумывался так, чтобы деревья могли достигнуть своей максимальной высоты.

Дендрологический состав будет созвучен зданиям в своей расцветке – в осенний период листва будет оттенять фасады зданий.

Вечером сад будет по-особенному подсвечиваться – игра тени от деревьев создаст дополнительный мягкий рисунок на объекте, что сделает нахождение в саду еще более приятным. Задача сада, доступного для посещения всех желающих, – пробудить желание посетителей остаться здесь подольше. Ведь подобные качественные зеленые пространства в условиях плотной застройки центра города всегда являются магнитом для горожан и гостей города.

4-й этаж офисной части "Ermolaev Center" будет располагать обширной террасой для отдыха офисных сотрудников. Чтобы деревья на данной террасе могли достигнуть максимальной высоты, на террасах продуманы 1,5-метровые ниши в конструкции кровли.

Еще одним интересным "зеленым решением" объекта будет одновременное совмещение трех функций: озеленения, рекреации и безопасности. Каким образом? Так как объект имеет уровневые перепады, одна сторона комплекса будет находиться высоко над переулком Шевченко. В качестве ограждений здесь будут использоваться широкие кадки с цветами – одна из сторон конструкции будет оборудована сидениями, на которых смогут отдыхать люди.

Подбором деревьев, кустарников и цветов для проекта будут заниматься специалисты узкого профиля.

Также в дополнение к проекту планируются работы по мощению и озеленению улицы Шевченко, в ансамбле с МФК "Ermolaev Center". Делается это для того, чтобы посетителям было комфортно добираться к объекту.

Комплекс апартаментов Port City

Port City – новый комплекс апартаментов, который возводится на набережной Днепра. Архитектурная концепция комплекса формирует силуэт круизного пятизвездочного лайнера на берегу реки.

В этом проекте озеленение играет огромную роль – ведь местонахождение будущего комплекса относится к рекреационной прибрежной зоне, всего лишь в 20 метрах от линии воды.

Комплекс Port City продуман так, чтобы жители апартаментов ощущали себя за городом, находясь в самом центре Днепра. Количество зеленых насаждений вырастет примерно в три раза после реализации проекта! И вот какие решения способствуют такому перевоплощению:

Уличные "экопарковки". Парковочные места комплекса будут засеяны газонной травой и укреплены газонной решеткой. Таким способом предотвращается повреждение корневой системы растений и сохраняется эстетичный, зеленый вид участка. Данный гостевой паркинг на 50 паркомест будут отгораживать от нижних этажей зеленые кустарники. Главным украшением Port City станут многочисленные террасы, открывающие вид на реку Днепр, Монастырский остров и парк им. Шевченко. В каждой из них предусмотрена возможность установки кадок с зелеными насаждениями. В Port City будет предусмотрен вместительный подземный паркинг на 121 автомобиль. Проект паркинга предусматривает над собой плотный и крепкий земляной покров толщиной 120 см, дающий возможность высаживать на нем деревья. Со стороны проезжей части также будут установлены кадки с деревьями, лавочки, участки газона. Все навесы комплекса будут украшены вьющимися растениями.

"В итоге, комплекс Port City станет настоящим зеленым оазисом посреди города", – рассказала главный архитектор проекта Ольга Подушкина.

Справка. Компания Alef Estate — девелоперская компания, деятельностью которой является разработка бизнес-проектов по строительству, реализации и эксплуатации объектов коммерческой и жилой недвижимости.

Корпорация "Алеф" объединяет разнопрофильные бизнесы, которые работают в сегменте девелопмента, производства строительных материалов и аграрной сфере. Председатель совета корпорации "Алеф" — Вадим Ермолаев. Заместитель председателя совета корпорации – Станислав Виленский.

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