Зеленые решения в Alef Estate: какую роль играет озеленение в объектах застройщика

При формировании городской среды большое значение имеет именно озеленение. При помощи "зеленых решений" можно формировать условия, благотворно влияющие на психофизическое состояние человека. Это особенно важно в период интенсивного роста городов и повышения "тонуса" городской жизни, что и наблюдается сейчас в городе Днепре.
Зеленые насаждения выполняют рекреационную функцию, восстанавливают силы горожан. Также растения способствуют улучшению микроклимата, защищают от пыли, газов и шума. Но кроме того они еще обогащают и вносят разнообразие в городской пейзаж.
Компания Alef Estate и ее инвестор Вадим Ермолаев выделяют большие ресурсы для качественного решения вопросов благоустройства и озеленения своих объектов. Это – далеко не второстепенный вопрос для девелопера. Именно Alef Estate первым в Днепре и одним из первых в Украине реализовал проект по озеленению кровли на своем объекте – МФК "Cascade Plaza". Комплекс был открыт в 2006 году. На двух террасах между жилыми башнями объекта разместились настоящие сады с деревьями, газоном и фонтанчиками.
Сейчас предлагается рассмотреть два новых проекта Alef Estate, реализовать которые девелоперу только предстоит. В них "зеленые решения" играют центральную роль.
МФК "Ermolaev Center"
В декабре 2020 года в центре Днепра стартует строительство нового многофункционального комплекса — Ermolaev Center. В этом комплексе озеленение выступит сердцем проекта, рассказали авторы в бюро FILIMONOV & KASHIRINA architects.
Во дворе комплекса будет расположен сад, который объединит визуально два здания. Здесь растения будут находиться не в кадках, а разрастаться под всем покрытием двора.
Проект сада продумывался так, чтобы деревья могли достигнуть своей максимальной высоты.
Дендрологический состав будет созвучен зданиям в своей расцветке – в осенний период листва будет оттенять фасады зданий.
Вечером сад будет по-особенному подсвечиваться – игра тени от деревьев создаст дополнительный мягкий рисунок на объекте, что сделает нахождение в саду еще более приятным. Задача сада, доступного для посещения всех желающих, – пробудить желание посетителей остаться здесь подольше. Ведь подобные качественные зеленые пространства в условиях плотной застройки центра города всегда являются магнитом для горожан и гостей города.
4-й этаж офисной части "Ermolaev Center" будет располагать обширной террасой для отдыха офисных сотрудников. Чтобы деревья на данной террасе могли достигнуть максимальной высоты, на террасах продуманы 1,5-метровые ниши в конструкции кровли.
Еще одним интересным "зеленым решением" объекта будет одновременное совмещение трех функций: озеленения, рекреации и безопасности. Каким образом? Так как объект имеет уровневые перепады, одна сторона комплекса будет находиться высоко над переулком Шевченко. В качестве ограждений здесь будут использоваться широкие кадки с цветами – одна из сторон конструкции будет оборудована сидениями, на которых смогут отдыхать люди.
Подбором деревьев, кустарников и цветов для проекта будут заниматься специалисты узкого профиля.
Также в дополнение к проекту планируются работы по мощению и озеленению улицы Шевченко, в ансамбле с МФК "Ermolaev Center". Делается это для того, чтобы посетителям было комфортно добираться к объекту.
Комплекс апартаментов Port City
Port City – новый комплекс апартаментов, который возводится на набережной Днепра. Архитектурная концепция комплекса формирует силуэт круизного пятизвездочного лайнера на берегу реки.
В этом проекте озеленение играет огромную роль – ведь местонахождение будущего комплекса относится к рекреационной прибрежной зоне, всего лишь в 20 метрах от линии воды.
Комплекс Port City продуман так, чтобы жители апартаментов ощущали себя за городом, находясь в самом центре Днепра. Количество зеленых насаждений вырастет примерно в три раза после реализации проекта! И вот какие решения способствуют такому перевоплощению:
- Уличные "экопарковки". Парковочные места комплекса будут засеяны газонной травой и укреплены газонной решеткой. Таким способом предотвращается повреждение корневой системы растений и сохраняется эстетичный, зеленый вид участка. Данный гостевой паркинг на 50 паркомест будут отгораживать от нижних этажей зеленые кустарники.
- Главным украшением Port City станут многочисленные террасы, открывающие вид на реку Днепр, Монастырский остров и парк им. Шевченко. В каждой из них предусмотрена возможность установки кадок с зелеными насаждениями.
- В Port City будет предусмотрен вместительный подземный паркинг на 121 автомобиль. Проект паркинга предусматривает над собой плотный и крепкий земляной покров толщиной 120 см, дающий возможность высаживать на нем деревья.
- Со стороны проезжей части также будут установлены кадки с деревьями, лавочки, участки газона. Все навесы комплекса будут украшены вьющимися растениями.
"В итоге, комплекс Port City станет настоящим зеленым оазисом посреди города", – рассказала главный архитектор проекта Ольга Подушкина.
Справка. Компания Alef Estate — девелоперская компания, деятельностью которой является разработка бизнес-проектов по строительству, реализации и эксплуатации объектов коммерческой и жилой недвижимости.
Корпорация "Алеф" объединяет разнопрофильные бизнесы, которые работают в сегменте девелопмента, производства строительных материалов и аграрной сфере. Председатель совета корпорации "Алеф" — Вадим Ермолаев. Заместитель председателя совета корпорации – Станислав Виленский.
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