Зеленые зоны для "Дії": куда и по каким правилам пускают украинцев

Практически во все страны мира можно поехать при наличии вакцинации от коронавируса двумя дозами

Условия въезда в страны постоянно обновляются. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пандемия коронавируса внесла много ограничений в мировой туризм. Правила въезда часто меняются, в зависимости от ситуации с заболеваемостью. Однако накануне новогодних праздников многие ищут возможность сменить обстановку хотя бы на несколько дней.

Сайт "Сегодня" собрал актуальные условия въезда в самые популярные среди украинцев страны.

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Европа

Во время пика заболеваемости COVID-19 в ноябре Украину исключили из "зеленого списка" ЕС – нашу страну признали потенциально опасной для заражения опасным вирусом. Однако каждая европейская страна имеет право самостоятельно выбирать, закрывать границы для украинцев или нет. Поэтому во многие страны можно поехать с сертификатом о вакцинации или ПЦР-тестом.

Австрия

С 22 ноября страна полностью закрылась для туристов, однако с 11 декабря эти ограничения сняли. Теперь в Австрию можно поехать при условии наличия сертификата о вакцинации или о выздоровлении. Страна принимает сертификаты в "Дії".

Если вы поедете в Австрию по отрицательному ПЦР-тесту, будете вынуждены пройти 10-дневный карантин. При этом подростки возрастом от 12 до 18 лет при въезде в страну должны сдать ПЦР-тест. Однако они не обязаны проходить карантин.

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Бельгия

Путешествия из Украины в Бельгию разрешены независимо от цели поездки только при наличии сертификата, признаваемого странами ЕС и Шенгенского Соглашения, о полном курсе вакцинации от COVID-19.

В случае отсутствия сертификата о полной вакцинации следует иметь отрицательный ПЦР-тест (сделанный не более чем за 72 часа на момент пересечения бельгийской границы) и сертификат о важности поездки, выданный дипломатическим или консульским учреждением Бельгии.

Польша

С 15 декабря 2021 года нужно будет сдать тест на COVID-19. Тест следует проводить не раньше чем за 24 часа до вылета. Вакцинированные также подлежат обязанности сдачи теста.

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Чехия

Въезд в Чехию разрешен только привитым двумя дозами вакцины гражданам Украины любым из разрешенных в ЕС препаратов:

AstraZeneca (Vaxzevria);

Moderna (Spikevax);

Pfizer BioNTech (Comirnaty);

Johnson&Johnson (Janssen);

Covishield.

При этом после вакцинации второй дозой должно пройти не менее 14 дней.

Испания

С 22 ноября для въезда на территорию Испании нужен сертификат о полной вакцинации или о выздоровлении. Также в страну пустят при наличии отрицательного ПЦР-теста. В то же время детям до 12 лет не нужно ничего из вышеперечисленного.

Принимаются вакцины, которые одобрены:

Всемирной организацией здравоохранения ( Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm ),

), или Европейским агентством лекарственных средств (Comirnaty/BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna).

Указанное правило распространяется на лиц возрастом от 12 лет и старше.

Германия

Пересечение границы разрешено только вакцинированным путешественникам. Также необходимо оформить полис медицинского страхования на все время пребывания в стране. Остальные могут въехать только в случае неотложной потребности при наличии негативного теста.

Перед поездкой в ​​Германию необходимо зарегистрироваться на сайте. Это требование касается всех путешественников: взрослых и детей любого возраста. После заполнения анкеты система выдаст pdf-файл. Его нужно распечатать или сохранить на мобильный телефон. Этот файл могут попросить показать перед вылетом самолета в Германию или во время паспортного контроля по прилете в Германию.

Италия

В страну могут попасть как вакцинированные украинцы, так и те, у кого нет прививки. Для въезда с вакцинацией необходимы:

заполненная онлайн форма санитарного контроля Passenger Locator Form;

сертификат о прохождении полного цикла вакцинации вакциной, признанной ЕМА (Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca), или соответствующий "зеленый" сертификат (Green Pass) европейского образца, который подтверждает полный курс вакцинации. Италия признает COVID-сертификаты в приложении "Дія";

справка об отрицательном результате молекулярного (ПЦР) или экспресс-теста на COVID не более чем за 72 часа до въезда.

При отсутствии вакцинации необходимо:

заполнить онлайн-форму санитарного контроля Passenger Locator Form;

предоставить справку об отрицательном результате молекулярного (ПЦР) или экспресс-тестирования на COVID не более чем за 72 часа до въезда;

пройти самоизоляцию в течение 5 дней, информируя об этом местные органы здравоохранения;

пройти повторное тестирование после завершения самоизоляции.

Венгрия

По состоянию на 14 декабря граждане Украины могут пересекать украино-венгерскую границу без ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Исключением является только авиационный транспорт – там попросят сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.

Грузия

Для привитых — полный курс вакцинации любой вакциной. Невакцинированным нужно иметь негативный ПЦР-тест и на третий день пребывания — обязательно сделать еще один ПЦР-тест за свой счет.

Необходимо ехать с распечатанной справкой, так как в приложении "Дія" сертификат не считывается.

При поездке наземным или морским транспортом, кроме вакцинации, нужен также ПЦР-тест не более чем за 72 часа до поездки: при этом туриста освобождают от тестирования на 3-й день.

На детей до 10 лет требования сдать ПЦР-тест не распространяются.

Другие популярные страны

Египет

Въезд гражданам Украины разрешен. Режим въезда – визовый (возможно приобретение туристической визы стоимостью 25 долларов по прибытии).

Можно въехать в страну как по сертификату вакцинации, так и по отрицательному ПЦР-тесту. При этом важно помнить, что страна не признает сертификаты в "Дії", нужно иметь при себе распечатанную версию.

Гражданам, которые будут прибывать в аэропорты курортных городов Хургада, Шарм эль-Шейх, Марса-Алам и Таба и не будут иметь при себе упомянутого сертификата с отрицательным результатом ПЦР-теста, будет разрешено провести ПЦР-тест непосредственно по прибытии в эти четыре аэропорта. Стоимость ПЦР-теста будет составлять 30 долларов.

Турция

До конца 2021 года для въезда в Турцию действуют следующие правила въезда: отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа, или отрицательный результат экспресс-теста на антиген за 48 часов до въезда.

Тест можно не сдавать детям до 12 лет и вакцинированным (Турция принимает все вакцины, используемые в Украине). Также можно предъявить справку о выздоровлении от COVID за последние 6 месяцев.

Нужна страховка, покрывающая лечение COVID. Также – заполнение электронной формы: ее следует заполнить за 72 часа до прибытия. На ее основе автоматически генерируется HES-код. Анкету нужно распечатать или сохранить на смартфон, предъявить при посадке на рейс, иначе пассажиры к полету не допускаются.

ОАЭ

Все пассажиры, путешествующие в Дубай, должны предоставить при регистрации на рейс в аэропорт отправления:

Полис международного медицинского страхования, подтверждающий покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции на территории ОАЭ;

Заполненный на английском языке и обязательно распечатанный Сертификат (SCR), подтверждающий отрицательные результаты теста на COVID-19.

Шри-Ланка

Всем туристам необходимо иметь:

ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до полета, на английском языке; оригинал сертификата о вакцинации и его официальный перевод на английский язык (полностью вакцинированным туристам и не полностью вакцинированным туристам); заполненную декларацию здоровья (заполняется в самолете).

Полностью вакцинированные туристы избавляются от необходимости делать повторный ПЦР-тест по прилете.

Неполностью вакцинированные туристы (те, которые прибывают на Шри-Ланку меньше чем через две недели после получения последней дозы вакцины), будут отравлены на самоизоляцию. После этого им выдадут документ, который разрешит путешествовать по стране.

Полную информацию по всем странам смотрите на сайте МИД Украины.

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