В Киеве Днепр покрывается зеленью. Эколог рассказал причину

Эколог рассказал "Сегодня", что за островки из водорослей образовались на середине Днепра

Днепр покрывается островками из водорослей / Коллаж "Сегодня"

Киевлян удивили зеленые островки на Днепре в районе моста Патона. Их образовалось тут несколько штук. Сайт "Сегодня" узнавал, что за растение "оккупирует" Днепр и насколько это опасно для горожан.

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Водоросли на середине Днепра / Фото: Дмитрий Гордийчук

Экологи говорят, что зеленые островки – это два вида водных растений, которые традиционно растут по соседству в Днепре. Они произрастают на мелководье, где практически нет течения.

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"Это – сальвиния и водяной орех плавающий. Первая находится в Красной книге, а второй вид исключен из этого документа, поскольку водяного ореха в последнее время стало очень много в Днепре. Растут они в этом районе Днепра на отмелях, где глубина воды не больше полметра. Традиционно это происходит во второй половине лета, когда спадает вода", – поясняет сайту "Сегодня" эколог Александр Соколенко.

Водоросли по берегам Днепра в Киеве / Фото: Дмитрий Гордийчук

По его мнению, растения ничем не угрожают экологии реки.

"Это обычное явление для Днепра. В сентябре зеленые островки из растений исчезнут", – говорит эколог.

Александр Соколенко отмечает, что все же водяной орех представляет опасность для невнимательных людей.

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Зеленые водоросли окутали берега Днепра / Фото: Дмитрий Гордийчук

"Единственный нюанс, семена водяного ореха дозревают в так называемых коробочках, которые плавают на поверхности воды. Они коричневого цвета и на них есть острые шипы. Случается, что рыбацкие надувные лодки прокалываются, попадая на плоды водяного ореха. Это опасно для тех, кто не умеет плавать и пользуется надувными матрацами. Если заплыть в колонию водяного ореха, то можно проколоть матрац", – поясняет эколог.

Наш собеседник отмечает, что во второй половине лета, семена водного ореха накапливаются вдоль береговой линии Днепра.

"Семена попадают даже на пляжи. Поэтому нужно быть предельно осторожным, чтобы не наступить на колючку – можно получить серьезную травму. Таких колючек меньше на обустроенных пляжах, но очень много на диких, где много ила", – добавляет Александр Соколенко.

Ранее мы писали, что в Днепре под Киевом люди замечали много медуз.

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А начальник Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в одном из интервью признал, что в Днепре значительно превышено содержание химических веществ и там купаться не рекомендуют.