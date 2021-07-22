Зеленый свет для "Северного потока – 2": чем это обернется для Украины

"Сегодня" разбирался, какой теперь объем газа будет проходить через нашу ГТС и насколько транзит в обход Украины угрожает экономике

США окончательно смирились с тем, что "Северный поток – 2" будет запущен. Совместная декларация Америки и Германии об этом факте- и о гарантиях Украины – была обнародована несколько часов назад. Мы решили выяснить, чем это грозит экономике нашей страны.

Что будет с транзитом газа по украинской ГТС

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Несмотря на решение Америки Украина и Польша будут и дальше противодействовать запуску "Северного потока – 2". Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД Польши Збигнева Рау, обнародованном 21 июля.

В комментариях западным журналистам президент Украины Владимир Зеленский называет "Северный поток – 2" большой проблемой для Украины. Однако украинские экономисты более оптимистичны.

Они говорят:

1. Газ не перестанет поступать в Европу через Украину. Возможно, просто уменьшится его объем.

2. Экономика Украины из-за этого не рухнет и газ для потребителей не подорожает.

3. Газовые войны для европейского мира – вчерашний день. Тема неуклонно теряет актуальность.

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Такие новости обнадеживают.

Почему не прекратится транзит

По мнению экспертов, это сложно будет сделать из-за структуры ГТС.

"Необходимо учитывать, что наша ГТС является частью газопроводов Уренгой — Помары — Ужгород и "Союз", которые поставляют газ в Европу из Сибири и Центральной Азии. Именно на нашей западной границе находятся компрессорные станции, работу которых необходимо поддерживать определенным объемом газа. Просто отказываться от их использования Россия не будет. И поддерживать свои трубы в рабочем состоянии себе в убыток – тоже. Поэтому прокачка газа через нас в Европу продолжится", – говорит экономист Александр Охрименко в комментарии "Сегодня".

По данным Reuters, в соглашении между США и ФРГ значится пункт, который обязует Берлин использовать все свои рычаги влияния на Кремль, чтобы сохранился транзит газа через Украину после истечении срока существующего контракта в 2024 году.

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Сколько мы потеряем

Согласно заявлениям НАК "Нафтогаз Украины", в 2020 году мы оказали "Газпрому" услуг по транспортировке газа через территорию Украины на $2,11 млрд. Тогда было прокачано 55,8 млрд куб. м российского газа. По новому контракту до 2024 года ежегодно мы можем рассчитывать на прокачку по 40 млрд куб. м. Это должно приносить Украине около 2 млрд долларов в год.

"Мы получаем за транзит 2 млрд долларов... 2 млрд – это часть, кстати, тех денег, которые мы тратим на инфраструктуру, на нашу армию и тратим на самое изменение инфраструктуры, энергетической инфраструктуры Украины", – сказал президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика".

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Как заявлял ранее "Оператор ГТС Украины", для Украины приемлемым вариантом достройки "Северного потока – 2" является новый контракт на транзит газа на 15 лет с объемами прокачки до 50 млрд куб. м в год. Это означает сохранение поступлений за прокачку на уровне 2 млрд долларов в год.

Сколько нам компенсируют

Согласно имеющейся информации о соглашении между США и Германией, Украина должна получить в качестве компенсации 1 млрд долларов. Эти деньги пойдут на реализацию программы по энергетическому переходу, энергоэффективности и энергетической безопасности Украины.

Для этого будет создан "Зеленый фонд", инвестиции в который еще только предстоит начать собирать Германии и США. Пока соглашение лишь обязывает Берлин внести в этот фонд 175 млн долларов в качестве гранта.

Грубо говоря, чистый убыток от "Северного потока – 2" – это миллиард долларов. И это не чистые убытки государства.

"В принципе эти деньги все равно Украина не видит, потому что все они уходят на премии топ-менеджменту "Нафтогаза", – шутит Охрименко.

Согласно отчету НБУ за прошлый год, прямая выгода Украины от выполнения положений контракта с РФ по транзиту газа составила около 0,5 млрд долларов. По всей видимости, это и есть цена вопроса "Северного потока – 2".

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Для сравнения: по данным того же Нацбанка, в 2020 году переводы из-за границы в Украину составили 12,121 млрд долларов.

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Это означает, что экономика Украины не будет подорвана в случае уменьшения транзита газа через нашу ГТС.

Газ – это вчерашний день

По мнению Охрименко, мир движется в сторону замещения природного газа более дешевым – сжиженным газом, а также в сторону использования альтернативных источников энергии. Поэтому, да, стоит ожидать уменьшения объемов прокачки газа через нашу ГТС.

Эксперт также отмечает, что уменьшение объемов потребления традиционного – природного – газа приведет и к аналогичному падению объемов прокачки через все другие ГТС, включая две ветки "Северного потока".

"Этот процесс неизбежен вне зависимости от позиции политиков, поэтому в целом будет падать транзит природного газа", – говорит Охрименко.

Напомним, что Киев выразил обеспокоенность сделкой США и Германии по "Северному потоку – 2". Ряд украинских политиков заявили, что российский газопровод несет прямую угрозу энергетической безопасности Украины.

Украина направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2", который, по заявлению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, "угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС".