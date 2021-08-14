Жан Беленюк поблагодарил украинцев за поддержку

После нападение расистов Олимпийский чемпион Жан Беленюк получил массу слов поддержки

Фото с ФБ-страницы Жана Беленюка / Коллаж "Сегодня"

Оказавшийся утром в пятницу в центре расистского скандала Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк поблагодарил украинцев за ту поддержку, которую он получил на протяжении всего последующего дня.

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Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Фейсбук.

"Спасибо всем, кто пишет слова поддержки, получил сотни звонков, но уже нет сил что-то комментировать. Со мной все Ок! Хочу отдохнуть!... Я люблю свою страну, она мне дала все, что имею и никто меня не заставит уехать. А неадекваты существуют абсолютно везде!", – написал спортсмен-нардеп.

По словам Беленюка, к расследованию инцидента подключился лично глава МВД Денис Монастырский. У нардепа оперативно взяли показания и начали расследование.

Реакция

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Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на расистскую провокацию против нардепа от "Слуги народа" и олимпийского чемпиона Жана Беленюка, которого в центре Киева пытались спровоцировать на конфликт.

Однопартийцы борца один за другим высказывают ему свою поддержку.

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