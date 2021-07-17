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Жара до +35 и мощные ливни. Где погода не порадует украинцев (карта)

17 июля 2021 6:15

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Самую высокую температуру синоптики прогнозируют в южных областях Украины

Погода в Украине будет дождевой. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине будет дождевой. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 17 июля, погода в большинстве областях Украины будет дождливой. Средняя температура днем будет колебаться в пределах +32-33.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны днем температура будет достигать отметки +33, а ночью жара спадет до +20. При этом синоптики прогнозируют мощные ливни с грозами.

На севере Украины осадков практически не ожидается, при этом температура днем может достигать +34 градуса. Ночью столбики термометров покажут до +23.

В восточных регионах днем температура будет колебаться в пределах +31-33, а вот ночью жара спадет до отметки +22.

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На юге страны будет самая высокая температура – до +35, при этом дождей синоптики не обещают.

В тренде
Жара до +35 и мощные ливни. Где погода не порадует украинцев (карта)
Погода в Украине будет дождевой. Фото: коллаж "Сегодня"

Тем временем самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань нам в интервью рассказал, какой будет погода до конца июля, чего ждать в августе, осенью и даже будущей зимой. Кроме того, он поведал секреты того, как определяет погоду без метеозондов и другой современной техники.

А в Украину идет пылевая буря из Сахары – смотрите об этом подробнее в нашем сюжете:

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