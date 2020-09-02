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Жара до +36 и ливни: какой будет погода в Украине 2 сентября (карта)

2 сентября, 07:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Жарче всего будет на юге страны

В Украине практически во всех областях будет жаркая и солнечная погода. Однако сегодня, 2 сентября, в некоторых регионах пройдут дожди.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются в Луцке, Ровно, Львове, Ужгороде, Тернополе и Черновцах. Там температура воздуха составит 22-27 градусов тепла. Ветер северо-западный, местами порывы до 10 м/с.

На остальной территории Украины будет преобладать солнечная погода. Температура воздуха установится на уровне 31-35 градусов с отметкой плюс.

Жарче всего будет в Кропивницком, Черкассах, Днепре и Донецке. А в Николаеве столбики термометров прогреются до 36 градусов тепла.

В тренде
Какой ожидается погода в сентябре
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Ранее мы сообщали, что в Киеве температурный рекорд "отметили" усиленным мытьем улиц. В столице 1 сентября зафиксировали самую высокую температуру за 140 лет.

Также напомним, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ждать от погоды в сентябре. По его словам, еще одного "летнего" месяца в сентябре в стране не будет.

О том, как погода в Украине может навредить здоровью, смотрите в видеосюжете:

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погода дождь регионы прогноз синоптики Украина осень сентябрь
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