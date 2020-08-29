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Жара и дожди на западе: чем удивит погода в последние дни лета (карта)

29 августа, 14:03

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

В большинстве областей страны будет сухо

В Украине в последние дни лета сохранится сухая и жаркая погода. Осадки синоптики прогнозируют только в Карпатах.

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Как рассказали в Украинском гидрометцентре, в воскресенье, 30 августа, дождей не будет по всей территории страны. Ветер ожидается преимущественно южный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью установится на уровне 13-18 градусов тепла, на побережье морей и в Закарпатье до 22 градусов тепла. Днем же синоптики прогнозируют 29-34 градуса тепла, на высокогорье Карпат и в горах Крыма – 23-24.

В понедельник, 31 августа, в Украине осадки ожидаются только в Карпатском регионе – там днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет южный и умеренный.

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Температура ночью ожидается 13-18 градусов тепла. На побережье морей и в Закарпатье – до 22. Днем синоптики прогнозируют 29-34 градусов тепла.

Также ранее мы рассказывали, какая погода ждет Украину в сентябре. По словам синоптика, еще одного "летнего" месяца в Украине не будет.

Также напомним, что в конце августа на запад Украины обрушились дожди. На Волыни из-за мощных ливней затопило три города.

Видер: facebook.com/tvoe2020vv

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