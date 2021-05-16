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Жара и дожди. Синоптики рассказали, какой будет сегодня погода в Украине

16 мая, 07:26

Денис Беспалов Денис Беспалов

В стране ожидается теплая погода, на западе и юге ожидаются осадки

Наконец-то погода порадует украинцев в выходной

Наконец-то погода порадует украинцев в выходной / Фото: freepik.com

В воскресенье, 16 мая, синоптики прогнозируют теплую погоду в Украине, дожди ожидаются на западе и юге Украины, на остальной территории будет солнечно и без осадков.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Средняя температура воздуха по Украине сегодня днем составит 23-25 градусов тепла.

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Температура воздуха по регионам:

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
  • на западе – 17-21 градус тепла;
  • на востоке – 23-27 градусов:
  • на севере – 22-25 градусов;
  • на юге – 23-26 градусов;
  • в центре Украины и в Киеве – 22-25 градусов.
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Прогноз погоды на 16 мая. Источник: "Укргидрометцентр"

Ранее известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказывал в комментарии сайту "Сегодня", какой будет погода в Украине летом. По его словам, погода в начале июня-2021 будет теплой, в первой декаде начнутся частые дожди, сопровождаемые жарой.

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