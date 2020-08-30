Українська
$ 27,46
32,43
  1. Последние новости Украины

Жара и грозы: синоптик рассказала, какой будет погода в ближайшие дни

30 августа, 16:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В столице в начале недели будет сухо

В Украине в понедельник, 31 августа, будет солнечная и жаркая погода.

Реклама

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Завтра везде в Украине солнце и очень, очень тепло, жарко, 30-35 градусов. Разве немного на Западе местами 28-29 градусов — идет фронт", — написала она.

В Киеве 31 августа также будет сухо и жарко, до 32 градусов тепла. А уже 1 сентября в Украину придет новый атмосферный фронт.

"Этот фронт принесет дожди с грозами уже 1 сентября в западных областях Украины, включая похолодание", — отметила синоптик добавив, что на остальной территории будет сухо.

В тренде
ДТП и подрывы на минах: офицер ВСУ назвал новые потери боевиков на Донбассе
Реклама

"1 сентября в столице предполагается замечательная погода — дождя не будет, а жара ослабеет до 27-28 градусов", — рассказала Диденко.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, чего ждать от погоды в сентябре. По словам синоптика, еще одного "летнего" месяца в сентябре в стране не будет.

Также мы рассказывали, что в конце августа на запад Украины обрушились дожди. На Волыни из-за мощных ливней затопило три города.

Видер: facebook.com/tvoe2020vv

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Наталья Диденко прогноз погоды погода в Киеве синоптик погода в Украине
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

1 сентября без школы: учителя просят переводить детей на дистанционное обучение
1 сентября без школы: учителя просят переводить детей на дистанционное обучениеУкраина
"Чувствую пальцы ноги, которой нет": пострадавшие в ДТП курсантки рассказали о своем состоянииПроисшествия
Под Одессой на городском пляже всплыла морская мина (фото, видео)
Под Одессой на городском пляже всплыла морская мина (фото, видео)Одесса
В Одесской области нашли поселения
В Одесской области нашли поселения "Крыльев ангела" (фото)Одесса
"Находка столетия": в Житомирской области обнаружили клад национального значенияДругие регионы
Месяц холодных дождей: синоптик рассказал, чего ждать от погоды в сентябре
Месяц холодных дождей: синоптик рассказал, чего ждать от погоды в сентябреУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять