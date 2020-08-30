Жара и грозы: синоптик рассказала, какой будет погода в ближайшие дни

В столице в начале недели будет сухо

В Украине в понедельник, 31 августа, будет солнечная и жаркая погода.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Завтра везде в Украине солнце и очень, очень тепло, жарко, 30-35 градусов. Разве немного на Западе местами 28-29 градусов — идет фронт", — написала она.

В Киеве 31 августа также будет сухо и жарко, до 32 градусов тепла. А уже 1 сентября в Украину придет новый атмосферный фронт.

"Этот фронт принесет дожди с грозами уже 1 сентября в западных областях Украины, включая похолодание", — отметила синоптик добавив, что на остальной территории будет сухо.

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"1 сентября в столице предполагается замечательная погода — дождя не будет, а жара ослабеет до 27-28 градусов", — рассказала Диденко.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, чего ждать от погоды в сентябре. По словам синоптика, еще одного "летнего" месяца в сентябре в стране не будет.

Также мы рассказывали, что в конце августа на запад Украины обрушились дожди. На Волыни из-за мощных ливней затопило три города.

Видер: facebook.com/tvoe2020vv

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