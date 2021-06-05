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Жара и ливни: чего ждать от погоды в Украине 5 июня (карта)

5 июня, 06:10

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На западе страны прогнозируются ливни с грозами, а на юге – солнечная погода

В субботу, 5 июня, в большинстве регионов синоптики ожидают солнечную погоду, только в некоторых областях прогнозируются осадки.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны прогнозируются ливни с грозами, при этом днем температура будет достигать от 20 до 22 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут от 10 до 12 градусов.

В центре Украины синоптики осадков не прогнозируют, средняя температура будет колебаться в пределах 20 градусов днем, а ночью ожидается от 10 до 13 градусов.

В восточной части страны ожидаются незначительные осадки. При этом днем средняя температура будет немного ниже, чем в большинстве регионов – от 16 до 18 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут от 10 до 12 градусов.

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На юге страны днем будет солнечно и без осадков. Днем температура будет достигать отметки 23 градуса, а ночью ожидается до 12 градусов.

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А тем временем в первый день лета Карпаты замело снегом.

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