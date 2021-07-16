Українська
$ 27,29
32,24
  1. Последние новости Украины

Жара и небольшие дожди: прогноз погоды на 16 июля

16 июля 2021 6:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Немного подождит на западе, в центре и востоке Украины, но далеко не везде

/ Фото: Reuters

В Украине в пятницу по-прежнему будет жарко – 33-35 градусов, но некоторые области немного охладят небольшие дожди.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве в пятницу температура все та же – 32-34 градуса, но обещают и небольшой дождик. Аналогичная ситуация в северных Черниговской и Сумской областях.

Немного подождит и на востоке Украины, но не кругом, осадки прогнозируют в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, температура там 32-34 градуса. А в Днепре никаких осадков и жара в 35 градусов.

В центральных Черкассах и Кропивницком также осадков не предвидится и будет +32-34 градуса. Как и на побережье Азовского и Черного морей, в том числе в Крыму.

Реклама

Сразу в четырех областях обещают дождь на западе Украины – правда, небольшой, температура в этом регионе в пятницу – в среднем 32-34 градуса.

Не пропусти!
В тренде
Все говорят. Смерть водителя троллейбуса прямо на маршруте и отставка Авакова – самые резонансные новости СЕГОДНЯ
Аваков больше не глава МВД/Фото: коллаж "Сегодня"

Тем временем самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань нам в интервью рассказал, какой будет погода до конца июля, чего ждать в августе, осенью и даже будущей зимой. Кроме того, он поведал секреты того, как определяет погоду без метеозондов и другой современной техники.

Также он поделился секретом, как спастись в жару без кондиционера. Синоптик отмечает, что чем больше будете пить воду, тем больше "опухнете".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Когда уже в Украине спадет жара: синоптик назвала дату
Когда уже в Украине спадет жара: синоптик назвала дату "похолодания"Украина
Аваков отреагировал на свою отставку лишь двумя словами
Аваков отреагировал на свою отставку лишь двумя словамиУкраина
Ветераны-силовики пошли на штурм Рады: видео столкновений с полицией (обновлено)
Ветераны-силовики пошли на штурм Рады: видео столкновений с полицией (обновлено)Украина
Главный народный синоптик рассказал, как спастись в жару без кондиционера
Главный народный синоптик рассказал, как спастись в жару без кондиционераУкраина
Экс-глава ОП Богдан пошло пошутил об отставке Авакова и его
Экс-глава ОП Богдан пошло пошутил об отставке Авакова и его "Честь имею"Украина
Пенсии военным и полицейским повысили – кто и какие доплаты получит
Пенсии военным и полицейским повысили – кто и какие доплаты получитЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять