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Жара начала уходить: чего ждать от погоды 8 сентября (карта)

8 сентября, 07:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Температура в Украине начала снижаться

В Украине во вторник, 8 сентября, в большинстве областей будет сухо. На севере и в центре пройдут грозы с дождями.

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Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, непогода ожидается в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. На остальной территории будет без осадков.

Температура в Украине в этот день снизится и будет достигать 18-22 градусов в западных областях, 22-25 градусов – в центральных и северных. Однако на востоке и юге страны еще будет жарко – 26-29 градусов.

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В столице 8 сентября также будет более прохладным, 20-22 градуса.

Напомним, недавно народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в Украине не будет "четвертого месяца лета" . Последние дни жары уже на исходе, и вскоре в свои права вступит осень.

Журналисты сайта "Сегодня" также промониторили и другие прогнозы и выяснили, какую погоду в сентябр е предсказывают другие источники. Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко утверждает, что переход от лета к осени завершается в сентябре. Это значит, что на всей территории страны, кроме южных областей, среднесуточная температура не превысит +15 градусов.

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