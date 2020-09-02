Жара не отступает: синоптик дала прогноз на 3 сентября

В Украине завтра, 3 сентября, ожидается преимущественно солнечная и жаркая погода. Однако в некоторых регионах, вероятно, пройдут дожди.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.
В восточных, южных и в большинстве центральных областей температура воздуха составит 30-36 градусов тепла. На несколько градусов ниже будет на севере страны, там столбики термометров покажут 26-29 градусов с отметкой плюс.
А вот на западной Украине будет явно свежее, температура воздуха составит 20-26 градусов тепла. Кроме того, местами ожидаются осадки. Вечером влага дойдет в Житомирскую и Винницкую области.
В Киеве завтра будет снова сухо и солнечно. А вот жара немного спадет, максимально в столице ожидается 27-28 градусов.
Ранее мы сообщали, что народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ждать от погоды в сентябре. По его словам, еще одного "летнего" месяца в сентябре в стране не будет.
Также напомним, в Киев вернется 33-градусная жара.
О том, как погода в Украине может навредить здоровью, смотрите в видеосюжете:
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