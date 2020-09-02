Українська
$ 27,6
33,07
  1. Последние новости Украины

Жара не отступает: синоптик дала прогноз на 3 сентября

2 сентября, 13:46

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Свежее всего будет на западе страны

В Украине завтра, 3 сентября, ожидается преимущественно солнечная и жаркая погода. Однако в некоторых регионах, вероятно, пройдут дожди.

Реклама

Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

В восточных, южных и в большинстве центральных областей температура воздуха составит 30-36 градусов тепла. На несколько градусов ниже будет на севере страны, там столбики термометров покажут 26-29 градусов с отметкой плюс.

А вот на западной Украине будет явно свежее, температура воздуха составит 20-26 градусов тепла. Кроме того, местами ожидаются осадки. Вечером влага дойдет в Житомирскую и Винницкую области.

В Киеве завтра будет снова сухо и солнечно. А вот жара немного спадет, максимально в столице ожидается 27-28 градусов.

В тренде
Празднование Рош ха-Шана в Умани: для хасидов готовят "карантинные правила"
Реклама

Ранее мы сообщали, что народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ждать от погоды в сентябре. По его словам, еще одного "летнего" месяца в сентябре в стране не будет.

Также напомним, в Киев вернется 33-градусная жара.

О том, как погода в Украине может навредить здоровью, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода регионы прогноз жара Украина осень синоптик
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинские школы ждут внеочередные каникулы: министр обрадовал учеников
Украинские школы ждут внеочередные каникулы: министр обрадовал учениковПолитика
В Киеве сообщили о минировании гимназии (видео)
В Киеве сообщили о минировании гимназии (видео)Происшествия
Free Markiv: в центре Киева снова испортили памятник влюбленным (фото)
Free Markiv: в центре Киева снова испортили памятник влюбленным (фото)Происшествия
Ляшко назвал симптомы, которые сразу указывают на заражение коронавирусом
Ляшко назвал симптомы, которые сразу указывают на заражение коронавирусомУкраина
В Киеве авто вылетело на летнюю террасу McDonald's: есть раненые
В Киеве авто вылетело на летнюю террасу McDonald's: есть раненыеПроисшествия
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для Украины
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для УкраиныУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять