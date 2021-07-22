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"Жара отстала, атмосферный фронт ушел": синоптик порадовала прогнозом на пятницу

22 июля 2021 13:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ливни и ураганы, которые бушевали последние дни, отступают – нас ждет шикарная погода в последний рабочий день недели

На улице станет не так жарко, но будет комфортно

На улице станет не так жарко, но будет комфортно / Фото: Getty Images

Непогода из Украины отступает – в пятницу, 23 июля, будет практически во всех областях сухо и солнечно с комфортной температурой воздуха в 25 градусов.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Жара отстала, атмосферный фронт ушел, низкое давление меняется повышенным, облаков меньше, солнца больше. Вот такие замечательные новости на ближайшую синоптическую ситуацию в Украине", – пишет она.

Завтра практически везде будет сухо и солнечно. Разве что в Карпатах какие-то локальные дожди с грозами.

Температура воздуха также будет очень комфортной: в течение дня от севера до юга, от запада до востока в Украине 23-28 градусов.

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В Киеве в пятницу солнце, белые облака, синее небо и 24-25 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", из-за штормового ветра в Донецкой и Луганской областях погибли два человека: одного привалило дерево, а второй умер из-за разрушения крыши. Еще семь человек в Дружковке и Константиновке госпитализированы с травмами различной степени тяжести. А в Одессе потоп – автомобили были по крышу в воде, потоки смывали все на пути.

Тем временем заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что Украину ждут новые волны жары, причем тепло будет не обязательно летом.

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