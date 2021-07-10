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Жара усиливается, синоптики обещают палящее солнце: погода в Украине 10 июля (карта)

10 июля 2021 6:15

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В субботу средняя температура днем будет колебаться в пределах +33, а ночью ожидается до +20

Украинцам опять придется спасаться от жары

Украинцам опять придется спасаться от жары / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В субботу, 10 июля, в Украине будет держаться жаркая погода – средняя температура днем по всей стране будет держаться в пределах +31-33 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Так, на западе страны днем синоптики прогнозируют температуру до +33, уже ночью жара спадет до отметки +19 градусов.

В центральных регионах Украины погода также останется неизменной – днем столбики термометров покажут от +31 до +33 градусов, а ночью ожидается от +18 до +20 градусов.

На востоке страны будет примерно такая же температура – днем синоптики прогнозируют до +33 градусов, а ночью ожидается от +17 до +19 градусов.

На юге Украины также ожидается высокая температура и палящее солнце – днем будет до +33, а ночью – до +20.

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Как мы сообщали, недавно сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи, а на берег выбросило кучу медуз.

А в Полтаве появились "горячие" синоптики. Смотрите в нашем сюжете о парнях с голым торсом, которые рассказывают о погоде полтавчанам:

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