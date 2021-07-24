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Жара вернется. Чего ожидать от погоды в Украине 25 июля – карта

24 июля 2021 10:04

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

После долгих ливней и прохладной погоды в Украине поднимется температура – прогноз синоптиков

Жара в Украине.

Жара в Украине. / Фото: Сегодня

В Украине в воскресенье, 25 июля, немного поднимется температура – с 28 до 32 градусов. При этом жариться под солнцем не придется, на улице будет переменная облачность.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, завтра прохладнее всего будет в западных и северных областях – в среднем 26-28 градусов. На Закарпатье вообще прогнозируют 18-20 градусов.

Погода 25 июля. Источник: Укргидрометцентр

В то же время в центре, на юге и востоке ожидается до 32 градусов. Во всех областях будет сухо, ветер 3-8 м/с.

В столице в этот день также без осадков, температура 27-29 градусов.

В тренде
Жара вернется. Чего ожидать от погоды в Украине 25 июля – карта
Жара в Украине.
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Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что Украину ждут новые волны жары, причем тепло будет не обязательно летом.

А 22 июля в курортной Кирилловке мощный торнадо попал на видео.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", что натворила непогода в Одессе:

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