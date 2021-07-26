Українська
$ 27,05
31,85
  1. Последние новости Украины

Жара вернулась. Чего ожидать от погоды в Украине 26 июля (карта)

26 июля 2021 6:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Жаркая температура будет практически по всей Украине, дождь пройдет только в одном регионе на западе

Жаркий зной будет по всей стране. Фото: коллаж "Сегодня"

Жаркий зной будет по всей стране. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, как и вчера, в Украине будет стоять теплая температура во всех регионах. Дожди пройдут только на западе в нескольких областях. 26 июля ожидается до 30-32 градусов тепла. Но так будет не везде.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 26 июля будет сухо и тепло, жара – 27-29 градусов. Аналогичную приятную погоду обещают и в Черниговской и Сумской областях.

Также тепло, солнечно и без осадков в четверг будет в Житомирской и части западных областей. Дождь пройдет только в Ужгороде, но температура будет – 28-30 градусов тепла.

Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр
Реклама

Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

В тренде
Коронавирус сбавил обороты. Сколько новых случаев за сутки в Украине
Коронавирус в Украине, коллаж: "Сегодня"

Не будет дождя в центральной части Украины, на юге и востоке. Температура в Черкассах и Кропивницком – 28-30 градусов, в Луганской и Донецкой областях – до 30-32, как и в Харькове.

Мы писали, что будущая зима в Украине готовит нам массу сюрпризов – от ледяных дождей и снегопадов уже в декабре и потепления после Нового года до лютых морозов в феврале. Об этом рассказал в интервью "Сегодня" самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)
За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)Украина
"Больший ущерб тканям и органам". Что известно о штамме "Дельта"Украина
Налоговая амнистия – не бесплатная. Сколько и кому придется платить
Налоговая амнистия – не бесплатная. Сколько и кому придется платитьЭкономика
К пенсиям добавят по 400 гривен: кто и когда получит доплаты
К пенсиям добавят по 400 гривен: кто и когда получит доплатыЭкономика
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынке
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынкеФинансы
Португалия открывает въезд для украинцев: дата
Португалия открывает въезд для украинцев: датаУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять