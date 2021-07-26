Жара вернулась. Чего ожидать от погоды в Украине 26 июля (карта)

Жаркая температура будет практически по всей Украине, дождь пройдет только в одном регионе на западе

Жаркий зной будет по всей стране. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, как и вчера, в Украине будет стоять теплая температура во всех регионах. Дожди пройдут только на западе в нескольких областях. 26 июля ожидается до 30-32 градусов тепла. Но так будет не везде.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 26 июля будет сухо и тепло, жара – 27-29 градусов. Аналогичную приятную погоду обещают и в Черниговской и Сумской областях.

Также тепло, солнечно и без осадков в четверг будет в Житомирской и части западных областей. Дождь пройдет только в Ужгороде, но температура будет – 28-30 градусов тепла.

Реклама Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр В тренде Коронавирус сбавил обороты. Сколько новых случаев за сутки в Украине

Не будет дождя в центральной части Украины, на юге и востоке. Температура в Черкассах и Кропивницком – 28-30 градусов, в Луганской и Донецкой областях – до 30-32, как и в Харькове.

Мы писали, что будущая зима в Украине готовит нам массу сюрпризов – от ледяных дождей и снегопадов уже в декабре и потепления после Нового года до лютых морозов в феврале. Об этом рассказал в интервью "Сегодня" самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань.