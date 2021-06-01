Жарко не будет: холодный прогноз на 1 июня (карта)

Дожди в первый летний день пройдут практически во всех регионах востока и юга, а на западе и севере наконец-то обещают солнце

В первый день июня синоптики обещают половине Украины ливни, а второй половине солнце, но жарко не будет нигде. Теплее всего будет жителям Луганской области – там температура может достичь 23 градусов.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве и области по-прежнему будет прохладно – 14-16 градусов, зато не обещают и дождей, как и в самой северной Черниговской области.

Что касается осадков, то 1 июня они пройдут практически во всех регионах востока и юга Украины, а на западе и севере наконец-то обещают солнце. Температура в западных областях будет в среднем 15-17 градусов.

На юге синоптики прогнозируют максимум 18 градусов тепла, зато в восточных областях от 17 до 23 градусов.

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По всей Украине сохранится ветренная погода – ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Напомним, в течение этой недели синоптики прогнозируют непогоду в виде шквального ветра и дождей с грозами. А вот наладится погода только со следующих выходных.

Мы также писали, что в День Конституции, 28 июня, в Украине прогнозируют сухую погоду – летние дожди немного отступят, но будет прохладно.