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Жарко, но местами очень дождливо. Как изменится погода в Украине (карта)

25 июля 2021 10:35

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В большинстве регионов сохранится сухая погода, кому не повезет – рассказали синоптики

Погода в Украине будет дождливой в некоторых регионах, коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине будет дождливой в некоторых регионах, коллаж: "Сегодня"

На понедельник, 26 июля, синоптики прогнозируют жаркую, но местами дождевую погоду. Средняя температура днем будет колебаться в пределах +28-30 градусов, а западные регионы зальют ливни.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На севере страны осадков не ожидается, днем температура будет колебаться в пределах +27-29 градусов, ночью столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов.

В восточных регионах также будет сухая погода. При этом днем жителей ждет высокая температура до +32, а ночью жара спадет до отметки +16.

На юге страны днем температура будет колебаться в пределах +30-32, а ночью синоптики прогнозируют от +17 до +19.

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В то же время на западе синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами. Днем температура ожидается от +27 до +29, а ночью температура будет достигать отметки +17.

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Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что Украину ждут новые волны жары, причем тепло будет не обязательно летом.

А 22 июля в курортной Кирилловке мощный торнадо попал на видео.

Также смотрите в нашем сюжете, что натворила непогода в Одессе:

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