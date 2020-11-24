Ждать еще долго. Ученые спрогнозировали, когда закончится эпидемия в Украине

Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться. Украинцев спасет вакцинация: если она начнется хотя бы осенью 2021 года, то окончания эпидемии можно ждать примерно летом 2022 года.

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Об этом РБК-Украина рассказали украинские ученые.

Главные надежды Украины, как и всего мира, связаны с вакциной. Ожидается, что в Украине она появится приблизительно во втором квартале 2021 года и население будут вакцинировать до конца 2021-го.

"Думаю, что вакцины заработают, и, в конце концов, вирусная инфекция пойдет на спад, начиная с 2022 года", – сказал директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко.

В то же время руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий считает, что более реальный сценарий, что Украина получит вакцину в третьем квартале следующего года (июль-сентябрь).

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А вот врач-эпидемиолог, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин считает, что спад заболеваемости COVID-19 стоит ожидать к июню 2022 года, но это при условии, если вакцинация в Украине действительно начнется хотя бы осенью 2021-го.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, что Украина ведет переговоры о закупке вакцины и уже на стадии подписания контрактов с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. При этом он уточнил, что на сегодняшний день еще нет ни одной зарегистрированной вакцины. Также он говорил, что уже в первом полугодии ожидается первый транш препарата в 1,2 млн доз. В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывал, когда Украина получит 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.

Главный санврач страны Виктор Ляшко говорил, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться бесплатно – за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран.

Видео: Сегодня

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