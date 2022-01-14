Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😡 Кибератака против Украины 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Ждать ли непогоду? Синоптики дали свежий прогноз на выходные в Украине (карта)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 января, 15:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Температура воздуха 15-16 января немного снизится
В Украине будет плохая погода на выходных. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине будет плохая погода на выходных. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 15 и 16 января синоптики прогнозируют небольшие осадки в некоторых регионах. Температура воздуха днем составит максимум 2 градуса тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Реклама

Какой будет погода 15 и 16 января?

В субботу, 15 января, удержится сильный ветер. В дальнейшем он будет ослабевать, однако 17-18 января снова усилится.

Также на выходных возможны небольшие осадки. 15 января – везде, кроме западных областей. 16 января – только в восточной части Украины.

Температура воздуха 15-16 января немного снизится, ночью до -1-5 градусов, днем до 2 мороза 2 тепла.

Реклама

В Киеве 15 января ожидается сильный ветер, который в воскресенье, 16 января, ослабнет. Небольшие осадки будут местами лишь 15 января. Температура воздуха ночью составит -1-4 градуса, а днем будет около 1 градуса мороза и гололед на дорогах.

Диденко добавила, что ближайшее существенное похолодание ожидается 17-19 января.

Реклама

В Украине будет сильный ветер 15 января

Погода в Украине 15 января. Скриншот

Погода в Украине 16 января. Скриншот

Украину резко атакует непогода

В Украине 14 и 15 января синоптики прогнозируют плохие погодные условия. Так, на территории нашей страны ожидается шквальный ветер.

14-15 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на дорогах, кроме юга, будет гололед и І уровень опасности – желтый.

Кроме того, 14 января днем в нашей стране, кроме южной части, ожидаются порывы ветра 25-27 м/с и II уровень опасности – оранжевый.

Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Взлом "Дії" стал бы мощнейшей атакой в истории Украины. Мы узнали, в чем опасность Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Погода бьет по гипертоникам. Из киевского метро в больницу увезли девушку Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Взлом "Дії" стал бы мощнейшей атакой в истории Украины. Мы узнали, в чем опасность Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
14 января. Иван Огиенко. 140 лет назад в Брусилове родился украинский политический деятель, просветитель и языковед, министр просвещения и министр вероисповеданий УНР, епископ Иван Огиенко...
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

41 042

заболело за неделю в Украине

+42%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.74

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

31.78

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять