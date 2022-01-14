Ждать ли непогоду? Синоптики дали свежий прогноз на выходные в Украине (карта)

В Украине 15 и 16 января синоптики прогнозируют небольшие осадки в некоторых регионах. Температура воздуха днем составит максимум 2 градуса тепла.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Какой будет погода 15 и 16 января?
В субботу, 15 января, удержится сильный ветер. В дальнейшем он будет ослабевать, однако 17-18 января снова усилится.
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Также на выходных возможны небольшие осадки. 15 января – везде, кроме западных областей. 16 января – только в восточной части Украины.
Температура воздуха 15-16 января немного снизится, ночью до -1-5 градусов, днем до 2 мороза 2 тепла.
В Киеве 15 января ожидается сильный ветер, который в воскресенье, 16 января, ослабнет. Небольшие осадки будут местами лишь 15 января. Температура воздуха ночью составит -1-4 градуса, а днем будет около 1 градуса мороза и гололед на дорогах.
Диденко добавила, что ближайшее существенное похолодание ожидается 17-19 января.
В Украине будет сильный ветер 15 января
Погода в Украине 15 января. Скриншот
Погода в Украине 16 января. Скриншот
Украину резко атакует непогода
В Украине 14 и 15 января синоптики прогнозируют плохие погодные условия. Так, на территории нашей страны ожидается шквальный ветер.
14-15 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на дорогах, кроме юга, будет гололед и І уровень опасности – желтый.
Кроме того, 14 января днем в нашей стране, кроме южной части, ожидаются порывы ветра 25-27 м/с и II уровень опасности – оранжевый.
Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.