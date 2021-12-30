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Ждать ли снега? Какой будет погода на Новый год в Украине – прогноз синоптика

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
30 декабря, 14:08
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Максимальная температура воздуха в стране будет 9 градусов выше нуля
Погода в Украине 31 декабря и 1 января/Коллаж "Сегодня"
Погода в Украине 31 декабря и 1 января/Коллаж "Сегодня"

31 декабря и 1 января в Украине будет снег, дождь, а также прогнозируют потепление.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Погода 31 декабря

Восточная часть завтра будет холодной. Ночью от -6 до -11 градусов, а днем от ​​-1 до -6 градусов. Снег стоит ждать во второй половине дня и вечером.

Запад Украины завершит 2021 год самой теплой погодой. Днем температура воздуха поднимется до +6 градусов. Также будет дождь и мокрый снег.

На юге Украины ночью и утром будет сухо. Иногда будет появляться солнце. Днем прогнозируют незначительный мокрый снег. Максимальная температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

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В центральной части Украины будет мокрый снег и дождь. Температуру синоптики обещают около 0.

Северную часть Украины ночью еще поморозит немного. Там от -3 до -8 градусов. А днем будет оттепель. Только в Сумской области столбики термометров опустятся до -4 градусов.

Снег и мокрый снег будет ночью и утром, а днем ​​без существенных осадков.

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Погода 1 января

Восточная часть в новогоднюю ночь получит уже более легкий мороз. Температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов и гололедица. Ночью и утром синоптики осадков не обещают, а днем будет мокрый снег, дождь, а также ветер.

В западных областях 1 января ожидается от +1 до +4 градусов, а днем ​​температура воздуха поднимется до +8 градусов. Также стоит ждать дождь.

На юге Украины начало года будет с дождями, теплым, днем ​​до +9 градусов.

Центральные области начнут Новый год теплой погодой. Ночью температура воздуха будет около 0, а днем ​​столбики термометров максимально поднимутся до +5 градусов. Временами дождь, а местами и мокрый снег.

На севере Новый год все будут встречать с дождем. Ночью температура воздуха будет около 0, а днем от ​​+1 до +6 градусов.

Погода в Украине 31 декабря и 1 января. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине 31 декабря и 1 января. Фото: Наталии Диденко

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