Ждать ли вспышку COVID-19 после Нового года? Ответ Минздрава

В Украине после новогодних праздников ожидается рост заболеваемости коронавирусом. По предварительному прогнозу, вспышка может произойти уже в конце января.
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Сніданку з 1+1".
Ожидается новая вспышка коронавируса
Как рассказал Кузин, в конце января есть сезонное повышение заболеваемости. Оно связано с сезонными колебаниями.
"Поэтому также ожидаем в конце января постепенное увеличение новых случаев", — отметил он.
По словам Кузина, несмотря на уменьшение заболеваемости коронавирусом в Украине не ослабляют ограничения, чтобы не допустить новой вспышки COVID-19.
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 7 декабря, в Украине зафиксировали 9 371 новых случаев COVID-19, что на 716 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2 998 человек;
- летальных исходов – 450;
- поправилось – 26 804 человека.
Красная зона уменьшилась
С 7 декабря красный уровень эпидемической опасности отменен на территории:
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Ивано-Франковской,
- Луганской,
- Львовской,
- Одесской,
- Ровенской,
- Херсонской области,
- города Киева.
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