Ждать ли вспышку COVID-19 после Нового года? Ответ Минздрава

На сегодняшний день, несмотря на уменьшение заболеваемости коронавирусом, в нашей стране не ослабляют ограничения

В Украине будет вспышка коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине после новогодних праздников ожидается рост заболеваемости коронавирусом. По предварительному прогнозу, вспышка может произойти уже в конце января.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Сніданку з 1+1".

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Ожидается новая вспышка коронавируса

Как рассказал Кузин, в конце января есть сезонное повышение заболеваемости. Оно связано с сезонными колебаниями.

"Поэтому также ожидаем в конце января постепенное увеличение новых случаев", — отметил он.

По словам Кузина, несмотря на уменьшение заболеваемости коронавирусом в Украине не ослабляют ограничения, чтобы не допустить новой вспышки COVID-19.

Ожидается новая вспышка коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 7 декабря, в Украине зафиксировали 9 371 новых случаев COVID-19, что на 716 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 998 человек;

летальных исходов – 450;

поправилось – 26 804 человека.

Красная зона уменьшилась

С 7 декабря красный уровень эпидемической опасности отменен на территории:

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Донецкой,

Днепропетровской,

Ивано-Франковской,

Луганской,

Львовской,

Одесской,

Ровенской,

Херсонской области,

города Киева.

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